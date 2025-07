Sie kamen mit Schildern und Transparenten: Rund 30 Hafenarbeiter haben am Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht in St. Georg für ihre Kollegin demonstriert. „Wir sind alle Sandra“, so die Botschaft auf den Plakaten. Die 48-Jährige ist angeklagt, während einer Demo eine leere Dose gegen einen Polizisten gekickt zu haben. In der Verhandlung zeigte sich allerdings: Ganz so eindeutig ist die Sache nicht.

Der Vorfall liegt schon drei Jahre zurück: Am 15. Juli 2022 hatten mehrere Tausend Hafenarbeiter in der City friedlich für höhere Löhne demonstriert. Die Demo endete vor dem Gewerkschaftshaus in der Kurt-Schumacher-Allee. Dort kam Unruhe auf, nachdem ein Hafenarbeiter wegen eines gezündeten Böllers von Polizisten abgeführt wurde.

Staatsanwaltschaft wirft Hamburger Hafenarbeiterin vor, einen Polizisten tätlich angegriffen zu haben