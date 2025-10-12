mopo plus logo
Meike Becker (mit „Geschenk“), Judith Ludwig (2.v.r.) und ihre Nachbarn „feiern“ am Samstag fünf Jahre Baustelle.

Meike Becker (mit „Geschenk"), Judith Ludwig (2.v.r.) und ihre Nachbarn „feiern" am Samstag fünf Jahre Baustelle. Foto: Florian Quandt

  • Ottensen

paid„Wir fühlen uns verarscht“: SAGA-Mieter leben seit fünf Jahren auf Baustelle

Am Friedrich-Ebert-Hof in Ottensen wohnen Kinder, die ihr Zuhause noch nie ohne Baustelle gesehen haben. Seit fünf Jahren leben über 300 Parteien in dem Saga-Wohnkomplex zwischen Maschinenlärm, Bauschutt und potenziell gefährlicher Licht- und Luftverschmutzung. Bewohner berichten über Atemwegserkrankungen, die sich dadurch entwickelt haben. Nun steht auch noch eine Mieterhöhung an. Sie sind verzweifelt – und verlangen Antworten von dem städtischen Wohnungsbauunternehmen.


