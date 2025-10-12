Am Friedrich-Ebert-Hof in Ottensen wohnen Kinder, die ihr Zuhause noch nie ohne Baustelle gesehen haben. Seit fünf Jahren leben über 300 Parteien in dem Saga-Wohnkomplex zwischen Maschinenlärm, Bauschutt und potenziell gefährlicher Licht- und Luftverschmutzung. Bewohner berichten über Atemwegserkrankungen, die sich dadurch entwickelt haben. Nun steht auch noch eine Mieterhöhung an. Sie sind verzweifelt – und verlangen Antworten von dem städtischen Wohnungsbauunternehmen.





