Die Mieter der Holstenstraße 197 suchen nun auf einem naheliegenden Gelände im Bauschutt nach ihrem Hab und Gut.

Vereinzelte Kinderspielzeuge konnten im Bauschutt der Holstenstraße 197 gefunden werden. Vieles ist kaputt oder bleibt verschollen. Clara Thompson

Am Montag wurde der Bauschutt des abgerissenen hinteren Teils des einsturzgefährdeten Hauses in der Holstenstraße 197 auf ein Gelände transportiert. Dort suchen die Mieter nun drei Tage lang nach ihren Habseligkeiten. Zwischen Steinen, Wandteilen und Gebäudetrümmern liegen persönliche Gegenstände und Möbel begraben. Am zweiten Tag zeigt sich nun langsam, wie ergiebig die Suche tatsächlich ist.

Das akut einsturzgefährdete Haus war Ende Juli evakuiert worden. Den Mietern der Holstenstraße blieben damals nur wenige Minuten, um ihr Hab und Gut aus den Wohnungen zu holen. Zwei Wochen später musste der hintere Teil des Hauses abgerissen werden. Betroffen waren alle fünf Wohnungen des Hauses – jeweils mit Küche, Bad und einem WG- beziehungsweise Kinderzimmer. Das Betreten des Hauses war vor dem Abriss auch für die Mieter strengstens verboten.

Abrisshaus in der Holstenstraße: Bewohner wühlen nach Habseligkeiten

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Am Montag wurde der Bauschutt mit Lastern auf das ehemalige Gelände der Holsten-Brauerei an der Haubachstraße gebracht. Am zweiten Tag der Suche war die MOPO vor Ort mit dabei. „Wir finden vor allem kleine Legoteile, über die man sich freut“, sagt Mieterin Clara Thompson (29). „Das ändert trotzdem nichts am strukturellen Schaden, der hier angerichtet wurde.“

Abgeschirmt hinter Bauzäunen mit Sichtschütz wühlen die Mieter in Bauschutthaufen. Clara Thompson

Jeden Tag von 7.30 bis 17 Uhr arbeiten sich die elf Mieter in Blaumännern, Handschuhen und mit Helmen geschützt durch die riesigen Haufen mit den Überresten ihres Zuhauses. Allerdings weist Clara Thompson betroffen darauf hin, dass das meiste bereits beim Abriss oder spätestens beim Transport beschädigt wurde oder sogar vollständig kaputtging.

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Clara Thompsons WG-Zimmer befindet sich im vorderen Teil des Hauses, der bislang nicht abgerissen wurde. Einige Gegenstände aus ihrer Küche und ihrem Bad konnte sie bereits sichern. Auch ihre Bialetti-Kaffeemaschine fand sie im Bauschutt – allerdings fehlt der Henkel.

Die meisten Gegenstände, zum Beispiel diese Metalldose, sind beschädigt oder kaputt. Clara Thompson Textilien mit hohem emotionalen Wert konnten gefunden werden. Richard von der Schulenburg ist der Name eines Mieters. Clara Thompson Kinderspielzeuge und viele Bälle eines Bällebads sind unter den Fundstücken. Clara Thompson

Auch ein Handtuch, das ihr ihre verstorbene Oma geschenkt hatte, konnte sie aus dem Bauschutt retten. Ein kleiner, kurzer Glücksmoment für sie: „Es gibt Gegenstände, an die man beim Suchen ganz bewusst denkt – und das war einer davon.“

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Schlimm genug, dass abgerissen werden musste, was abgerissen wurde. Nun ist den Bewohnern vor allem wichtig, dass der noch bestehende vordere Teil des Hauses gerettet werden kann. „Wir fordern, dass alles technisch Notwendige getan wird, damit wir wieder einziehen können – unabhängig von der Wirtschaftlichkeit“, so die Mieterin.

Forderungen der Hamburger Mietervereine

Auch die beiden Mietervereine „Mieter helfen Mietern (MhM)“ und „Mieterverein zu Hamburg“ setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die Holstenstraße 197 als Wohngebäude erhalten und wieder aufgebaut wird.

„Wir erwarten vom Eigentümer dafür einen konkreten, schnellen Wiederaufbauplan. Bezirksamt und Senat müssen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Erhalt des Hauses für die Mieter:innen durchzusetzen. Die Mieter:innen brauchen endlich Gewissheit darüber, ob und wann sie in ihr Zuhause zurückkehren können“, sagt Marc Meyer, Rechtsanwalt bei Mieter helfen Mietern.

Laut Clara Thompson hat sich der Eigentümer noch nicht zu konkreten Plänen geäußert. Gerade deshalb möchte sie, dass der Fall der Holstenstraße 197 Aufmerksamkeit bekommt. „Wir hoffen, dass hier ’ne Botschaft gesendet wird.“ Es gehe der Mietergemeinschaft auch darum, sich für andere Menschen einzusetzen, die in ähnlichen Situationen sind. „Menschenleben und bezahlbarer Wohnraum dürfen nicht wirtschaftlichen Interessen untergeordnet werden“ lautet dabei ihr Motto. Der Satz steht auch in der Biografie des Instagram-Accounts „holsten197” der Wohngemeinschaft.

Erst einmal wird weitergesucht. Von der Baufirma sind dafür drei Tage angesetzt. Über Instagram, GoFundMe und mit Sachspenden bekommen die Mieter viel Unterstützung. „Die Solidarität ist der Wahnsinn! Wir sind da so dankbar für!“ Auch auf dem Gelände bekommen sie Unterstützung: Freunde helfen bei der Suche, die Nachbarschaft spendiert Kaffee und die Polizei bringt Kuchen vorbei.