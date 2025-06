„Wir brauchen keine Könige“: Anti-Trump-Demo in Hamburg geplant

Überall auf der Welt werden am kommenden Samstag Demonstranten gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gehen – auch in Hamburg. Am selben Tag soll nämlich in Washington eine große Militärparade abgehalten werden, genau an Trumps 79. Geburtstag.

Der Aktionstag „No Kings“ (zu Deutsch „Keine Könige“) richtet sich gegen„zunehmende autoritäre Auswüchse und die Korruption von Trump und seinen Verbündeten“, heißt es in dem Aufruf zur Demonstration. Und weiter: „Die Flagge gehört nicht Donald Trump. Sie gehört uns. Wir werden nicht zusehen, wie Geschichte passiert. Wir machen sie.“ Der NDR berichtete zuerst.

Demo in Hamburg gegen Trump am 14. Juni

Am 14. Juni gehen darum auch in Hamburg Menschen auf die Straße. Organisiert wird die Veranstaltung in Hamburg von den „Democrats Abroad“, der Auslandsorganisation der US-Demokraten. Der Protest soll ab 15 Uhr in der HafenCity am Kehrwieder 12 nahe dem US-Konsulat stattfinden.

Das könnte Sie auch interessieren: Amoklauf an Schule: Mehrere Tote bestätigt – Täter tot aufgefunden

Am selben Tag soll es in Washington eine große Militärparade geben, die den 250. Geburtstag der US-Armee feiert. Allerdings hat das Datum der Feierlichkeiten aus Sicht der Initiatoren des Aktionstags einen Beigeschmack, weil am selben Tag auch Donald Trump seinen Geburtstag feiert. Die Kritik: Trump wolle sich mit der Parade wie ein König selbst feiern lassen. (mp)