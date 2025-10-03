Winterreifen oder Ganzjahresreifen? Der ADAC gibt Tipps für Autofahrer

Viele Autofahrer fragen sich: Lohnt sich der halbjährliche Reifenwechsel oder sind Ganzjahresreifen die bessere Wahl? Der ADAC erklärt, für wen welche Lösung sinnvoll ist.

Mit dem Oktober kommt für viele Autofahrer wieder die Frage: Winterreifen aufziehen oder doch gleich zu Ganzjahresreifen wechseln? Der halbjährliche Gang in die Werkstatt kann lästig sein. Wer ohnehin neue Reifen braucht, könnte über Allwetterpneus nachdenken. Der ADAC Hessen-Thüringen gibt Entscheidungshilfen.

Winterreifen weiter stark – Ganzjahresreifen holen auf

Der Automobilclub betont: Ganzjahresreifen schneiden in Tests inzwischen deutlich besser ab. Dennoch bleiben sie ein Kompromiss. Spezialisierte Sommer- und Winterreifen bieten in ihrer jeweiligen Saison nach wie vor die beste Leistung. Denn Allwetterreifen müssen gegensätzliche Anforderungen erfüllen: gute Haftung im Schnee und zugleich stabiles Fahrgefühl bei Sommerhitze.

Stadtfahrer profitieren von Allwetterreifen

Wer überwiegend im Stadtverkehr unterwegs ist und nur wenige Kilometer pro Jahr fährt, kann laut ADAC mit Ganzjahresreifen gut bedient sein. Wichtig sei jedoch die Flexibilität: Bei extremen winterlichen Straßenverhältnissen sollten Autofahrer Überlandfahrten auch mal verschieben können.

Vielfahrer? Besser beim Wechsel bleiben

Anders sieht es bei Vielfahrern aus, besonders im ländlichen Raum. Hier empfiehlt der ADAC weiterhin den saisonalen Reifenwechsel. So sei das Auto optimal gerüstet – ob bei ungeräumten Straßen im Winter oder auf langen Fahrten in den heißen Süden im Sommerurlaub. Denn bei hohen Temperaturen und voller Beladung geraten Ganzjahresreifen schnell an ihre Grenzen, das Fahrverhalten wird schwammig.

Eine Faustregel lautet „von O bis O“ – von Oktober bis Ostern. In diesem Zeitraum raten Experten zu wintertauglicher Bereifung. Gesetzlich vorgeschrieben ist jedoch kein fester Zeitraum. Entscheidend ist die sogenannte situative Winterreifenpflicht: Wer bei Schnee, Eis oder Glätte unterwegs ist, muss mit passenden Reifen fahren. (dpa/vd)