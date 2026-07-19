Wer dem Hamburger Winter entfliehen möchte, bekommt ab Ende Oktober mehr Auswahl. Mehrere Airlines bauen ihr Angebot aus.

Der Winterflugplan am Hamburger Flughafen wächst: Gleich mehrere Fluggesellschaften erweitern ihr Angebot für die kalte Jahreszeit. Ryanair nimmt zwei frühere Strecken wieder auf, während Condor und Marabu insgesamt zehn Ziele ansteuern – darunter auch Mallorca.

Ryanair fliegt ab dem 26. Oktober wieder direkt nach Porto und Málaga. Beide Verbindungen waren im vergangenen Jahr wegen hoher Standortkosten gestrichen worden und kehren nun mit je zwei Flügen pro Woche nach Hamburg zurück.

Auch Condor und Marabu setzen im Winter weiter auf klassische Urlaubsziele. Angeflogen werden unter anderem Hurghada in Ägypten, Agadir in Marokko, Madeira, Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

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Marabu fliegt für Condor Mallorca an

Eine Sonderrolle nimmt Mallorca ein: Die Baleareninsel wird zwar nicht durchgehend im Winterflugplan angeboten, kehrt aber pünktlich zu den Hamburger Frühjahrsferien zurück. Ab dem 26. Februar 2027 sind zunächst Flüge an den Wochenenden geplant, ab dem 19. März sogar täglich bis zum Ende des Winterflugplans. Die Flüge werden unter einer Condor-Flugnummer verkauft, aber von Marabu durchgeführt.

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Nach Angaben von Condor und Marabu ist der Winterflugplan weitgehend abgeschlossen. Kleinere Änderungen seien jedoch weiterhin möglich. Der Flughafen Hamburg freut sich zudem über die Rückkehr der Ryanair-Direktverbindungen nach Porto und Malaga. (rei)