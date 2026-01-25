Der Schnee ist zurück! Winterliche Kulisse in Hamburg – auch zum Wochenstart

Winterliche Kulisse in Hamburg: Schnee bringt weiße Flecken bis ins Umland. Am frühen Montagmorgen – pünktlich zum Berufsverkehr – soll es erneut schneien. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird die Schneedecke so schnell nicht verschwinden.

Der Schnee ist zurück: Am Samstagabend hat es in Hamburg erneut geschneit. Auch im Umland habe es noch etwas Schnee gegeben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bis nach Bad Oldesloe seien weiße Flecken gemeldet worden.

Bis zum späten Vormittag ist nach DWD-Angaben noch mit Glätte durch überfrierende Nässe, Schneematsch oder in der vergangenen Nacht gefallenen Schnee zu rechnen. Die Lagezentren der Polizei hatten wegen der Glätte am Morgen aber keine Besonderheiten mitgeteilt.

Winter bleibt tonangebend in den kommenden Tagen

Ein Tiefdruckgebiet aus dem Mittelmeerraum zieht in Richtung Nordostdeutschland und bringt feuchte, aber ausreichend kalte Luft nach Hamburg, erklärt der DWD. Der Montag beginnt weiß: Von Süden her ziehen die Schneeschauer über die Stadt – in der ersten Tageshälfte ist teils intensiver Schneefall zu erwarten.

Der Schnee ist überwiegend nass und schwer, eher Schneematsch als Pulverschnee. Dadurch türmen sich die Flocken zwar langsamer, dennoch kann sich bis zum Abend eine Schneedecke von zehn bis 20 Zentimetern bilden, örtlich sogar bis zu 25 Zentimetern. Nach Nordwesten hin nimmt die Schneefallmenge den Meteorologen zufolge ab. In Nordfriesland werden überwiegend Mengen um zwei Zentimeter erwartet.

Für Pendler wird es am Montagmorgen glatt: Frischer Neuschnee und Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt sorgen auf Straßen und Gehwegen für rutschige Stellen. Blitzeis wird in Hamburg jedoch nicht erwartet und auch gefrierender Regen bleibt aus. Schnee ist laut dem Wetterexperten Anfang der neuen Woche das Hauptproblem.

Viel Schnee in Niedersachsen und Bremen

In der Nacht zu Montag zieht laut DWD von Südosten auch ein neues Schneefallgebiet nach Niedersachsen. Schwerpunktmäßig beginnt es in der zweiten Nachthälfte im Raum Göttingen zu schneien. Der Schneefall überzieht dann das gesamte Land, es fallen rund fünf bis zehn Zentimeter, wie der Meteorologe weiter mitteilte. Die Temperaturen liegen im leichten Frostbereich bei minus 1 bis minus 2 Grad. An der Küste weht ein frischer Nordostwind mit Böen der Stärke 7. Es wird den ganzen Tag über schneien.

Zur Wochenmitte rechnet der DWD erneut mit Schnee

Die ersten Nächte der neuen Woche bleiben in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein frostig, die Temperaturen sinken leicht unter null Grad. Tagsüber klettern sie hingegen knapp über den Gefrierpunkt. Insbesondere wegen des Winds könnten sich die Temperaturen deutlich kälter anfühlen, als sie tatsächlich seien, sagte der Meteorologe.

Die Schneedecke dürfte daher mehrere Tage liegen bleiben. In der Nacht zum Mittwoch ist noch einmal mit leichtem Schneefall zu rechnen, die Mengen bleiben aber gering. Zum Ende der kommenden Woche sollen die Temperaturen langsam wieder anziehen. Der Winter bleibt Hamburg also noch ein paar Tage erhalten. „Doch bis dahin bleibt der Winter tonangebend: kompromisslos, kalt und eindringlich“, heißt es.

Eisberge ziehen weiter Schaulustige an

Das Wetter hat auch schöne Seiten: Warm eingemummelt, kann man ein ungewöhnliches Naturschauspiel beobachten: Die Eisberge auf der Elbe bei Geesthacht ziehen weiter viele Neugierige an. Seit Tagen arbeitet die Eisbrecherflotte aus Geesthacht gegen eine Eisbarriere am Stauwehr. Dabei zerlegt sie die dicke Eisschicht auf der Elbe in kleinere Schollen, die bei Niedrigwasser am Elbufer liegen bleiben und sich zu Eisbergen auftürmen.

Polizei und Stadtverwaltung appellieren an die Besucher, die Wasserstände im Blick zu haben. Der Grund: der Wasserstand der Elbe unterliegt westlich von Wehr und Schleuse den Gezeiten. Viele unterschätzten, wie schnell der Pegelstand steige und wie man dann vom „Festland” abgeschnitten werden könne. Zudem wird von der Stadtverwaltung davor gewarnt, die Eisschollen zu betreten. (mp/dpa)