Winter-Comeback in Hamburg: Schnee, Dauerfrost und erneute Glätte

In zwei Wochen beginnt der meteorologische Frühling – doch in Hamburg fühlt sich das noch weit entfernt an. Statt milder Temperaturen hat sich zum Ende des Winters erneut eine Schneedecke über die Hansestadt gelegt. Für viele Hamburgerinnen und Hamburger ist das vor allem eins: mühsam. Es gab auch schon Unfälle.

Schon in den frühen Morgenstunden meldete der Deutsche Wetterdienst für Hamburg häufige Glätte, zeitweise leichten Schneefall und Dauerfrost. Am Sonnabend klettert das Thermometer in der Stadt maximal auf 0 Grad, dazu weht ein schwacher Nordostwind. In der Nacht wird es bei klarem Himmel bitterkalt: Tiefstwerte zwischen minus fünf und minus acht Grad sind möglich, bei längerem Aufklaren auch um minus zehn Grad. Die Glättegefahr bleibt entsprechend hoch.

Winter zurück in Hamburg – Stadtreinigung im Volleinsatz

Auch der Sonntag bringt keine Entspannung: Zwar zeigt sich die Sonne häufiger, doch die Höchstwerte liegen weiter um den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Montag zieht erneut Schneefall auf – begleitet von frischem, an der Küste teils stürmischem Ostwind. Der Wochenstart wird verbreitet winterlich mit Schneefall und Glätte bei Temperaturen zwischen minus zwei und null Grad.

Die Stadtreinigung Hamburg ist seit 0.30 Uhr mit einem erneuten Volleinsatz unterwegs. Nach Angaben der SRH räumen und streuen 728 Einsatzkräfte mit mehr als 360 Fahrzeugen vor allem Hauptverkehrsstraßen, Buslinien, wichtige Radwege, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege. Nebenstraßen werden weiterhin nicht bedient. Wegen wiederkehrender Schneefälle und gefrierender Nässe warnt die SRH trotz des Großeinsatzes vor anhaltender Glätte. Für Gehwege sind weiterhin die Anliegerinnen und Anlieger verantwortlich. Der Winter zeigt Hamburg also noch einmal seine frostige Seite – und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.