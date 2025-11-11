Edles „Winter-Chalet“ in Hamburg eröffnet: Essen wie im Skiurlaub

Brettljause, Käsefondue und Co.: Das Hotel „Grand Elysée“ in Rotherbaum hat jetzt zum ersten Mal ein „Winter-Chalet“ eröffnet. Die Gäste kriegen hier Spezialitäten aus den Alpen – und das Winter-Getränk „Hot Aperol“.

30 Sitzplätze hat das Holzhäuschen auf der Terrasse des dazugehörigen Steakrestaurants „Theo’s“. Bis einschließlich Februar sollen Gäste sich hier „kulinarisch in den Skiurlaub versetzt fühlen“. Es gibt eine Brettljause mit Schinken und Käse zum Teilen (28 Euro), warme Suppen, Schweizer Käsefondue (36 Euro pro Person) und Raclette (42 Euro).

Luxus-Hotel in Hamburg eröffnet „Winter-Chalet“

Als Dessert gibt es unter anderem Apfelstrudel mit Vanillesoße (12 Euro) – zu trinken Glühwein (6,50 Euro) und „Hot Aperol“ (8,50 Euro). „Grand Elysée“-Küchendirektor Tillman Fischer hat die Speisekarte mit seinem Team zusammengestellt.

Es sei schon lange sein Wunsch gewesen, „den Winterzauber der Skihütten für unsere Gäste erlebbar zu machen“, sagt Hoteldirektor Tashi Takang, selbst Schweizer mit tibetischen Wurzeln.

Rustikale Holztische, Kunstfelle: Das Ambiente soll an eine Berghütte erinnern. Moritz Krebs Rustikale Holztische, Kunstfelle: Das Ambiente soll an eine Berghütte erinnern.

Das Chalet ist mittwochs bis sonntags von 17 bis 23 Uhr geöffnet. (mp)