Bis zu 15 Grad! Jetzt kommt der Frühling nach Hamburg

Graue Wolken und Regen bestimmen den Wochenstart im Norden. Am Mittwoch sollen milde Temperaturen dann aber für ein erstes Zeichen des Frühlings sorgen.

Die kommende Woche bringt in Norddeutschland zunächst einen grauen Himmel und viel Regen mit sich. Im Laufe der Woche können sich Menschen dann auf frühlingshaftes Wetter einstellen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Insgesamt seien die bevorstehenden Temperaturen für die Jahreszeit ungewöhnlich. Ausgelöst werden sie durch milde atlantische Meeresluft.

Heiteres Wetter am Mittwoch erwartet

Nach grauem Wetter und länger anhaltendem Regen am Sonntag startet auch die neue Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein bedeckt. Dabei kann es auch zu vereinzelten Regenschauern kommen. Im Nordosten seien auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen in Hamburg dabei um die 9 Grad.

Das Wetter bleibt auch am Dienstag voraussichtlich beständig: Graue Wolken werden erwartet, zeitweise kann es auch etwas Sprühregen geben. Nachdem die Tiefstwerte in der Nacht bei 4 bis 1 Grad liegen, zeigt das Thermometer tagsüber Höchsttemperaturen von 10 Grad in Hamburg.

Am Mittwoch wird der grau-nasse Wolkenteppich dann durch heiteres Wetter abgelöst. Obwohl der Tag noch mit trüben Aussichten startet, kann sich der Norden im Tagesverlauf auf insgesamt wenige Wolken am Himmel einstellen. In Hamburg und Schleswig-Holstein erreichen die Höchstwerte dann 15 Grad. Nachts fallen die Temperaturen in Hamburg auf 6 Grad. (dpa/mp)