Windkraft-Boom: Hamburger Firma auf Rekordkurs

Der Windkraft-Boom hat dem Turbinenbauer Nordex dicke Auftragsbücher beschert. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu, wie das im MDax notierte Unternehmen mit Sitz in Langenhorn mitteilte.

„Der Großteil unserer Aufträge kam aus unseren Kernmärkten in Europa und Kanada, wo Nordex eine starke Position innehat“, sagte Nordex-Vorstandschef José Luis Blanco. „Dieser Erfolg hat zu einem soliden Auftragsbestand zum Jahresende geführt, der eine stabile Grundlage für die Zukunft bildet.“

Nordex im Höhenflug – Auftragsbücher dank Windkraft-Boom voll

Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit 9,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten bereits mit einem starken Wert gerechnet – nicht zuletzt, nachdem Nordex in den vergangenen Tagen mehrere Großaufträge vermeldet hatte, die noch Ende vergangenen Jahres hereingekommen waren.

Das Preisumfeld sei im vierten Quartal stabil geblieben, hieß es weiter. Der Wert des Auftragseingangs sei um knapp zehn Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro nach oben geklettert. Die Nordex Group mit mehr als 10.400 Mitarbeitern betreibt Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. (dpa/mp)