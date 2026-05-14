An der Neuen Rabenstraße, in unmittelbarer Nähe zur Außenalster, laufen Passanten an einer riesigen Sandfläche vorbei. Dort herrscht geschäftiges Treiben, mehrere Bagger wuseln durcheinander. Dort, wo früher der Hauptverwaltungssitz des Versicherungskonzerns „Signal Iduna“ stand, soll in einigen Jahren ein komplett neues Quartier entstehen. An dem Abriss gab es aber auch Kritik.





