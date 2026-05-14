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Das 1,7 Hektar große Areal in der Nähe der Außenalster hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt.

Das 1,7 Hektar große Areal in der Nähe der Außenalster hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt. Foto: Florian Quandt

  • Rotherbaum

paidWimmelbild-Baustelle: Das XXL-Prestige-Projekt des Star-Architekten

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An der Neuen Rabenstraße, in unmittelbarer Nähe zur Außenalster, laufen Passanten an einer riesigen Sandfläche vorbei. Dort herrscht geschäftiges Treiben, mehrere Bagger wuseln durcheinander. Dort, wo früher der Hauptverwaltungssitz des Versicherungskonzerns „Signal Iduna“ stand, soll in einigen Jahren ein komplett neues Quartier entstehen. An dem Abriss gab es aber auch Kritik.


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