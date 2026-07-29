Der Stadtjäger erlegte auf dem Rasenplatz des Moorburger TSV einen aggressiven Keiler, der dort sein Unwesen getrieben hatte. Nun wehrt sich der Verein gegen scharfe Kritik.

Nachdem ein Keiler wochenlang auf der Sportanlage des Moorburger TSV gewütet hatte, wurde das Tier am Montagabend vom Stadtjäger geschossen. HamburgNews / Christoph Seemann

Große Erdhaufen, tiefe Furchen und ein völlig zerstörter Rasen: Wochenlang haben drei Wildschweine auf dem Sportplatz des Moorburger TSV gewütet und die Anlage massiv beschädigt. Am Ende musste der Stadtjäger eingreifen – eine Entscheidung, die heftige Kritik auslöste.

Dabei hatte der Verein zunächst mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Mitte Juli musste der Rasenplatz bereits für einige Tage gesperrt werden, weil Maulwürfe den Boden beschädigt hatten. Kurz darauf tauchten dann die drei Wildschweine auf, die den Sportplatz immer wieder heimsuchten und den Rasen großflächig umwühlten.

Drei Wildschweine wühlten auf dem Rasenplatz des Vereins

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Doch es blieb nicht bei den Schäden auf dem Spielfeld. Wie der Moorburger TSV auf Facebook mitteilte, wurde der Wachmann des Vereins bei einem Kontrollgang sogar von einem der Tiere verfolgt. Daraufhin wurde die Sportanlage bis auf Weiteres gesperrt. Selbst vom Flutlicht ließen sich die Wildschweine nicht abschrecken und kehrten regelmäßig auf das Gelände zurück.

Schließlich wurde der Stadtjäger eingeschaltet. Er legte sich am Montagabend auf die Lauer. Wenig später erschienen die Wildschweine erneut und begannen, den Platz aufzuwühlen. Eines der Tiere wurde geschossen, die anderen beiden flüchteten nach den Schüssen. Der Verein hofft nun, dass die Wildschweine nicht mehr auf das Gelände zurückkehren. Außerdem soll ein Wildschutzzaun errichtet werden.

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Verein reagiert auf Kritik: Gemeinsame Lösungssuche mit Behörden

Die Aktion sorgte allerdings auch für Kritik. Der Moorburger TSV zeigte daraufhin am Dienstag in einer Stellungnahme auf Facebook Verständnis für die Trauer und Wut über den Tod des Tieres. Der Verein betonte allerdings auch, dass die Entscheidung über das Vorgehen ausschließlich von den zuständigen Behörden und dem Stadtjäger getroffen worden sei – nicht vom Verein selbst.

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Nach Angaben des Vereins habe man in den vergangenen drei Wochen gemeinsam mit den Behörden nach einer Lösung gesucht. „Leider hielten sich die Wildschweine weiterhin regelmäßig auf unserer Sportanlage auf – auch dann, wenn Kinder auf dem Gelände waren. Spätestens nachdem der Wachmann verfolgt worden sei, habe festgestanden, „dass von der Situation eine ernstzunehmende Gefahr für Menschen ausgehen konnte.“

Sicherheit für Menschen auf der Anlage hat „oberste Priorität“

Der Keiler habe deshalb erlegt werden müssen, „um eine Gefährdung für Menschen auszuschließen“. Die beiden anderen Wildschweine seien unverletzt geblieben. „Wir respektieren Wildtiere und ihren Lebensraum“, schreibt der Moorburger TSV. Niemand habe sich gewünscht, dass ein Tier getötet werden muss. „Gleichzeitig tragen wir als Verein Verantwortung für die Menschen auf unserer Sportanlage.“

Die Anlage sei für den Verein mehr als nur ein Sportplatz. „Sie ist ein Ort, an dem täglich Kinder, Jugendliche und Erwachsene Sport treiben, sich begegnen und sich sicher fühlen sollen. Die Sicherheit der Menschen, die unsere Anlage nutzen, hat für uns oberste Priorität.“