„Knickiknacki“ im Kiez-Club: Schwangere Frau sucht Vater ihres künftigen Kindes

Schwanger nach einer wilden Kiez-Nacht: Aus diesem Grund hat sich eine Frau vor Kurzem an den Club „Frieda B.“ auf St. Pauli gewandt. Jetzt sorgt die Nachricht in den sozialen Medien für Furore. Die MOPO sprach mit Chefin Maren Dickers über den Vorfall.

Schmunzeln musste Dickers schon, als sie die Nachricht im Posteingang des Clubs fand. Aber sie sagt auch: „Sowas kann doch jedem passieren, das ist nichts Schlimmes.“ Ganz neutral steht „Bitte um Hilfe“ darüber. Dann folgt der Hammer:

„Ich war am 16. Mai bei euch und bin auf der Suche nach einer Person, die ich an dem Tag bei euch kennengelernt habe. Ich habe leider keine Kontaktdaten, aber durch dieses kurze Kennenlernen ist eine Schwangerschaft entstanden“, schreibt eine Frau an den Club. Sie möchte wissen, ob eventuell noch Fotos von dem Tag existieren.

Schwanger nach Besuch im Frieda B.

Per Mail erklärt Dickers der Schreiberin, dass sie ihr keine Fotos oder Videoaufnahmen zur Verfügung stellen kann, weil diese aus Datenschutzgründen nicht archiviert werden. Dann teilt sie das ungewöhnliche Hilfegesuch bei Facebook und Instagram und schreibt dazu scherzhaft: „Wer hat am 16. Mai diese Frau ‚kurz kennengelernt‘, knickiknacki gemacht und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen?“ Viele halten es für Satire.

Ein Screenshot des Facebook-Beitrags vom „Frieda B.“. Screenshot/Facebook/FriedaB Ein Screenshot des Facebook-Beitrags vom „Frieda B.“.

Innerhalb kürzester Zeit gab es zahlreiche Reaktionen. „Bei erfolgreicher Vermittlung solltet ihr Euch das Recht vorbehalten, dass das Kind Frieda heißt. Egal ob Mädchen oder Junge“, schreibt eine Nutzerin. „Na, ob der sich freiwillig meldet? Schön blöd“, schreibt ein anderer. Aber der Hilferuf ist sehr real:

Das könnte Sie auch interessieren: Pastor aus Rache geoutet! Er versteckte seine Bisexualität – dann änderte sich alles

Die anonyme Schwangere findet das gar nicht lustig und meldet sich erneut bei Dickers. „Sie war sauer und hat mich übelst beschimpft,“ sagt sie. Nach mehreren Gesprächen könne die Frau nach Aussagen der „Frieda B.“-Chefin das Schreiben aber inzwischen selbst mit Humor lesen. Währenddessen sucht sie weiter nach dem Vater, der aus dem Raum Dortmund kommen soll.