„Gassenhaur“ auf St. Pauli: Mit Wiener Schnitzel in den Michelin-Guide

Das Hamburger Restaurant „Gassenhaur“ auf St. Pauli ist neu in den Michelin-Guide aufgenommen worden. Das Wiener Schnitzel im Restaurant an der Kastanienallee ist also kein Geheimtipp mehr.

Für das Team von „Gasshaur“ ist die Aufnahme in den Michelin-Guide eine besondere Anerkennung. „Unser Anspruch im ,Gassenhaur‘ war von Anfang an einfach: das beste Original Wiener Schnitzel auf den Tisch zu bringen – nicht mehr und nicht weniger“, so Alexander Hagen, Leiter der Schmidt-Gastronomie. Auch Küchenchef Olaf Dose fühlte sich geehrt: „Dass diese konsequente Art zu kochen nun vom Michelin-Guide wahrgenommen wird, freut uns enorm.“

„Gassenhaur“: Familiäres Restaurant, kein Fine Dining

Das „Gassenhaur“ definiert sich als entspanntes, familiäres Restaurant, nicht als Fine Dining. Es soll österreichische Küche mit Hamburger Kiezgefühl verbinden. Die Speisekarte ist bewusst klein gehalten. Neben dem panierten Klassiker gibt es auch vegetarische und vegane Gerichte sowie frischen Fisch.

Außerdem setzt das Restaurant auf vorwiegend regionale Produkte. So kommen die Kartoffeln aus dem Alten Land und die Semmelbrösel werden aus der Kruste von Hamburger Weißbrot hergestellt.

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Das „Gassenhaur“ gehört zur Schmidts Tivoli GmbH. Zu der Firma gehören auch die bekannten Bühnen an der Reeperbahn. Das Restaurant „Reep“, ein Deli, der Open-Air-Weingarten „Sechsundzwanzig“ sowie drei Bars sind ebenfalls Teile des Unternehmens.