Der Wiederaufbau ist längst beschlossen. Auch die Architektur der künftigen Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz (früher Bornplatz) im Grindelviertel steht fest. Doch bis das jüdische Gotteshaus wirklich steht, ist es noch ein weiter Weg. Am Dienstagabend wurde erstmals die Öffentlichkeit in den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge eingebunden. Und dabei kochten die Emotionen hoch.





