Mitten in Wandsbek wird es wieder sommerlich: Auf dem Marktplatz eröffnet im Juni ein großer Beachclub – mit Sand, Palmen und Cocktails.

Bereits zum 14. Mal zieht der Beachclub „Like Ice and Sunshine“ auf den Wandsbeker Marktplatz. Vom 12. Juni bis zum 12. Juli wird die Fläche täglich ab 13 Uhr zur sommerlichen Chill-out-Zone.

Strandkörbe und Liegestühle auf 400 Quadratmetern

Auf mehr als 400 Quadratmetern sollen Palmen, Strandkörbe und Liegestühle für Urlaubsfeeling sorgen. Neben klassischen Drinks gibt es auch neue Cocktails, darunter alkoholfreie Varianten. Das Konzept richtet sich bewusst an ein breites Publikum – Familien sind ausdrücklich willkommen.

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Die offizielle Eröffnung ist für Freitag, den 12. Juni, geplant. Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff wird erwartet, außerdem soll es eine Live-Performance geben. (rei)