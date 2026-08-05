Erneut kam es in Kirchwerder zu einem Unfall, bei dem ein Rennradfahrer verletzt wurde – es ist einer von vielen in kurzer Zeit.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Christoph Leimig

Schon wieder kam es am Elbdeich zu einem schweren Unfall: Ein Rennradfahrer ist am Mittwochabend von hinten auf einen stehenden Audi gekracht. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.09 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt war im Einsatz. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straßensperrung besteht nicht mehr.

Wieder Rennradunfall am Elbdeich – Unfallserie

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Der Unfall ist der jüngste in einer ganzen Serie am Elbdeich. Erst am vergangenen Sonntag war ein 35 Jahre alter Rennradfahrer am Zollenspieker Hauptdeich auf ein geparktes Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Straße blieb mehr als eine Stunde lang gesperrt.

Bereits Mitte Juli waren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Rennradfahrer gegen geparkte Fahrzeuge geprallt. Auch in den vergangenen Jahren kam es an den Elbdeichen zu Dutzenden ähnlichen Unfällen.

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Wie solche Zusammenstöße verhindert werden können, bleibt umstritten. Der ADFC fordert jetzt ein Halteverbot für Autos in den betroffenen Straßenabschnitten. Polizei und Hamburger Radsport-Verband hatten die Kampagne „Kopf hoch“ gestartet, um Radfahrer zu mehr Aufmerksamkeit aufzurufen.