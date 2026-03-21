Wieder Streik! Busse und U-Bahnen stehen erneut still

Wieder Streik im Hamburger Nahverkehr: Betroffen sind am Samstag die U-Bahnen und Busse der Hochbahn sowie der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein.

Wegen eines weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fahren in Hamburg seit dem Morgen keine U-Bahnen mehr. Auch der Busverkehr ist stark eingeschränkt, wie die Hamburger Hochbahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Einzelne Busliniender Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) fahren nach Fahrplan oder unregelmäßig. Die Linien 5 und 7 verkehren im 10-Minuten-Takt, die Linie 24 sowie die Linie 43 alle 15 Minuten und die Linie 40 alle 20 Minuten. Die Linien 13, 23 und 26 fahren planmäßig. Zusätzlich verkehren die Linien 28 und 31 nur sporadisch, während die Linien 16 und 114 unregelmäßig unterwegs sind. Die Linien 161, 180 sowie 561 fahren hingegen regulär nach Fahrplan.

Streik bei Hochbahn und VHH: S-Bahnen fahren weiterhin

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Hochbahn sowie der VHH zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser begann am Samstagmorgen um 3 Uhr und soll am Sonntagmorgen enden. Nicht betroffen sind die S-Bahnen und die Hafenfähren.

Das könnte Sie auch interessieren: Verdi kündigt im laufenden Ausstand nächsten Warnstreik an – so reagiert die Hochbahn

Die Hochbahn war bereits am Donnerstag für 24 Stunden bestreikt worden. Ende Februar waren sowohl die Hochbahn als auch die VHH für 48 Stunden bestreikt worden. Hintergrund seien weiterhin schwierige Tarifverhandlungen, teilt die Hochbahn mit. Die Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden. (dpa/mp)