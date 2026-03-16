Wieder Hochbahn-Streik: Ist das wirklich gerechtfertigt? Stimmen Sie ab!

Der Weg zur Arbeit wird wieder zum Geduldsspiel: Am Donnerstag geht der Arbeitskampf zwischen der Hochbahn und der Gewerkschaft Verdi in die nächste Runde. Busse und U-Bahnen sollen stillstehen, weil sich das stadteigene Unternehmen und seine Beschäftigten nicht auf mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einigen konnten. Aber ist der Streik wirklich gerechtfertigt? Die MOPO stellt Angebot und Forderung einander gegenüber.

Als „unredlich und dreist“ bezeichnet Verdi-Gewerkschaftssekretär Gabriel Arndt das aktuelle Angebot der Hochbahn. Mit „Rechen-Tricks“ habe der Arbeitgeber den Verzicht auf eine schon vor zwei Jahren ausgehandelte Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde als Entgeltsteigerung in das Angebot eingerechnet.

„Ich sehe das als Versuch, die Belegschaft zu spalten – in diejenigen, die an der Verringerung der Arbeitszeit festhalten wollen, und diejenigen, denen die Gehaltserhöhung wichtiger ist“, so Arndt zur MOPO. Doch die Rückmeldungen der Beschäftigten gingen klar in Richtung Verkürzung. „Wir haben diese Entlastung nicht umsonst durchgesetzt. Da werden wir uns nicht bewegen.“

Verdi rückt von Gehaltsforderungen ab

Dabei sei die Gewerkschaft der Hochbahn bei der letzten Verhandlungsrunde am 9. März schon weit entgegengekommen: Verdi sei von der Forderung nach 7,5 Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Laufzeit auf 3,4 Prozent – mindestens aber 150 Euro – bei gleicher Laufzeit heruntergegangen.

Die Arbeitgeberseite hätte die angebotene Laufzeit nur leicht von 36 auf 30 Monate verkürzt, dafür aber die Erhöhungsschritte der Gehälter weiter nach hinten verschoben. Die erste Lohnerhöhung um 2,1 Prozent – mindestens jedoch 90 Euro – solle für 18 Monate gelten. Arndt hält das für „absurd“: „Bei einer derart volatilen Weltlage sind lange Laufzeiten, wie sie die Hochbahn vorschlägt, völlig inakzeptabel.“ Das Risiko für zu befürchtende Inflationssprünge müssten die Beschäftigten damit allein tragen.

Hochbahn: Angebot „an der Grenze des Machbaren“

Von einem deutlich verbesserten Angebot „an der Grenze des Machbaren“ hingegen spricht die Hochbahn: Es gebe bis zu 8,1 Prozent mehr Lohn, verspricht das Unternehmen – und fängt an zu rechnen.

Die Gehälter sollen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 um 2,1 Prozent steigen – bei einem Mindestbetrag von 90 Euro. Dieser Mindestbetrag würde laut Hochbahn für die größte Beschäftigtengruppe, den Fahrdienst, ein Plus von 2,5 Prozent bedeuten.

Hochbahn-Angebot: Arbeitszeitverkürzung zurücknehmen

Ab dem 1. Juli 2027 sollen die Gehälter dann um weitere 2,0 Prozent steigen. Und das bei einer bereits beschlossenen Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde auf 37 Stunden pro Woche. Ab dem 1. Mai 2028 soll es dann nochmal 2,1 Prozent mehr Geld geben.

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Außerdem legt die Hochbahn die Idee auf den Tisch, die Wochenarbeitszeit nicht um eine, sondern um eine halbe Stunde zu verringern – für zusätzliche 1,3 Prozent mehr Gehalt. Das macht demnach ein durchschnittliches Gehaltsplus von 7,9 Prozent, in der größten Entgeltgruppe des Fahrdienstes sogar bis zu 8,1 Prozent.

Streik gerechtfertigt? Stimmen Sie ab!

Laufen soll der neue Entgelttarifvertrag dann bis zum 30. Juni 2028, nicht bis zum 31. Dezember 2028, wie ursprünglich angeboten. „Wir wünschen uns, dass Verdi sich ebenfalls bewegt“, sagt Saskia Heidenberger, Personalvorständin der Hochbahn und Verhandlungsführerin. „Nicht akzeptabel ist, wenn wir ab Januar 2027 schon wieder verhandeln und unsere Kundinnen und Kunden erneut von massiven Streiks betroffen wären.“

Mit der langen Laufzeit möchte die Hochbahn vermeiden, in einem Jahr die nächsten Streikwellen – und dadurch genervte Fahrgäste – zu erleben. Für die Gewerkschaft hingegen sind zweieinhalb Jahre zu schwer absehbar, um sich festzulegen. Ist der neue Streik gerechtfertigt? Stimmen Sie ab!

Der Ausstand soll von Donnerstag, 3 Uhr, bis Freitag, 3 Uhr, andauern. Auch nach Streikende könne es laut Hochbahn am Freitagmorgen zu Verzögerungen im U-Bahnverkehr kommen. Das Unternehmen empfiehlt seinen Kunden, auf die S-Bahn auszuweichen, die nicht bestreikt wird. Auch die Hadag-Fähren sowie die Schulbusse seien vom Arbeitskampf nicht betroffen.