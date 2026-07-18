Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Hamburg 11.103 Kinder geboren – 409 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Neugeborenen kamen in großen Kliniken zur Welt.

In Hamburg werden wieder mehr Babys geboren – besonders beispielsweise im UKE. picture alliance / dpa | Matthias Balk

In Hamburg sind im ersten Halbjahr 2026 mehr Kinder geboren worden als im Vorjahreszeitraum.

Nach Angaben des Senats kamen in den Krankenhäusern und Geburtshäusern der Hansestadt 11.103 Kinder zur Welt. Das waren 409 Geburten mehr als im ersten Halbjahr 2025. Damit sei der rückläufige Trend der vergangenen Jahre erstmals gestoppt worden.

Mehr Geburten: In welchen Kliniken es besonders viele gab

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Die meisten Geburten verzeichneten erneut die großen Geburtskliniken. Spitzenreiter war das Katholische Marienkrankenhaus mit 1609 Neugeborenen, gefolgt vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (1558), dem Albertinen Krankenhaus (1520), der Asklepios Klinik Barmbek (1478) und der Asklepios Klinik Altona (1297).

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In den Hamburger Geburtshäusern kamen im ersten Halbjahr insgesamt 131 Kinder zur Welt. Ihr Anteil an allen Geburten in der Stadt lag damit bei etwas mehr als einem Prozent.