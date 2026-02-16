Massiver Bus-Streik in Hamburg: Welche Linien fahren,- und welche nicht

Der nächste Wellenstreik von Verdi ist angekündigt: Aufgrund von Uneinigkeit zwischen den Tarifparteien kommt es erneut zu einem Warnstreik – dies hat nicht nur Auswirkungen auf das Busunternehmen VHH, sondern auch auf die Hochbahn. Von Dienstag bis Donnerstag müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen

Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) und müssen sich am Mittwoch alternative Möglichkeiten suchen, um an ihre Ziele zu gelangen. Im Tarifkonflikt bei dem Busunternehmen hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen, wie Verdi und VHH mitteilten.

Streik in Hamburg: Busse von VHH und Hochbahn betroffen

Da die VHH im Auftrag des Hamburger Verkehrsbundes (HVV) fahren, betrifft dieser Streik vor allem hunderte Hamburger. Zwischen Mittwoch 3 Uhr und Donnerstag 3 Uhr kann es den Angaben zufolge zu Einschränkungen und Ausfällen auf zahlreichen Linien kommen, vor allem im Hamburger Osten sowie in den schleswig-holsteinischen Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Eine genaue Liste der betroffenen Linien gibt es auf der Website des Busunternehmens.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche und Urlaubsgeld in Höhe eines halben Monatslohns für die Mitarbeiter. Die Verhandlungen gehen am 26. Februar weiter.

Vom Streik betroffen ist auch ein Großteil der Buslinien der Hochbahn. Laut einer Mitteilung des Unternehmens sollen 37 von insgesamt 112 Buslinien am Dienstag ab 3 Uhr bis Mittwoch 3 Uhr nicht fahren. Zahlreiche Fahrgäste im gesamten Hamburger-Verkehrsverbund-Gebiet müssten mit Ausfällen, Umleitungen und längeren Wartezeiten rechnen. Auch die Hochbahn hat eine genaue Linien-Übersicht auf ihrer Website veröffentlicht.

U-Bahnen fahren am Dienstag wie gewohnt

Eine gute Nachricht gibt es für Dienstag immerhin: Die U-Bahnen der Hochbahn sind erstmal nicht vom Streik betroffen und fahren normal. Das Gleiche gilt für die S-Bahnen und Fähren. Betroffene sollen sich über die HVV-App, hvv.de und hochbahn.de über betroffene Linien informieren.