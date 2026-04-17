Der Schock in Wilstorf sitzt noch tief: Am Mittwoch starb ein elfjähriger Junge, als er auf seinem Rad von einem Lkw-Fahrer erfasst wurde. Anwohner und Mitschüler trauern, an der Unglücksstelle sammeln sich Blumen, Kerzen und Kuscheltiere. Doch auch die Wut auf die Verkehrspolitik des Hamburger Senats wächst. Jetzt wendet sich ein Oberarzt aus dem Asklepios Klinikum in einem offenen Brief direkt an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).





