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Dr. Michael Kern ist Oberarzt an der Asklepios Klinik Harburg. Er ist entsetzt über die Verkehrspolitik der Stadt.

Dr. Michael Kern ist Oberarzt an der Asklepios Klinik Harburg. Er ist entsetzt über die Verkehrspolitik der Stadt. Foto: Collage: Asklepios/Florian Quandt

  • Wilstorf

paid„Wie viele Parkplätze sind ein Menschenleben wert?“: Arzt wendet sich an Tschentscher

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Der Schock in Wilstorf sitzt noch tief: Am Mittwoch starb ein elfjähriger Junge, als er auf seinem Rad von einem Lkw-Fahrer erfasst wurde. Anwohner und Mitschüler trauern, an der Unglücksstelle sammeln sich Blumen, Kerzen und Kuscheltiere. Doch auch die Wut auf die Verkehrspolitik des Hamburger Senats wächst. Jetzt wendet sich ein Oberarzt aus dem Asklepios Klinikum in einem offenen Brief direkt an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).


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