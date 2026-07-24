Kinder von Leihmüttern gibt es in Deutschland bereits – aber alle wurden im Ausland geboren. picture alliance / photothek | Ute Grabowsky

Dr. Marko Oldenburger ist Fachanwalt für Familien- und Medizinrecht in Hamburg, hat viele Wunscheltern durch den Prozess der internationalen Leihmutterschaft begleitet. Die MOPO sprach mit dem Experten über unseriöse Anbieter, eine angemessene Bezahlung für Leihmütter – und wie ein deutscher Weg aussehen könnte, auch wenn der Konsens derzeit unerreichbar scheint.

MOPO: Sie begleiten seit 20 Jahren Paare mit Kinderwunsch. Ist die Nachfrage nach Leihmüttern gestiegen?

Marko Oldenburger: Aktuell steigt sie wieder an. Einen ersten Schub hatten wir, als der Bundesgerichtshof 2014 entschieden hat, dass man im Ausland eine Leihmutterschaft in Anspruch nehmen kann. Damit war klar: Wenn das deutsche Verbot umgangen wird und die Wunscheltern eine andere Rechtsordnung nutzen, dann ist das nicht vorwerfbar. Das war der Türöffner für den Import von Elternschaft aus dem Ausland.

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Das ist ja ein Millionengeschäft.

Ja. Es gab einige negative Entwicklungen, etwa in Indien. Da ging es um kommerzielle Leihmutterschaft und es entwickelte sich eine Art Leihmutter-Tourismus mit dramatischen Folgen. Indien hat inzwischen einen U-Turn gemacht und ein sehr modernes Abstammungsrecht eingeführt, das eine Leihmutterschaft für nicht indische Staatsangehörige ausschließt. Es geht vor allem darum, Frauen vor Ausbeutung durch Dritte zu schützen. Wunscheltern sollten sich daher unbedingt über die individuellen Hintergründe und Lebensumstände „ihrer“ Leihmutter informieren und von ihrem Plan Abstand nehmen, wenn diese unklar bleiben. Nur so können unseriöse Anbieter vom Markt verdrängt werden.

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Sollten Leihmütter in Deutschland legal werden?

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Ja. Wir haben Menschen, die einen Kinderwunsch haben, der nicht erfüllbar ist, und das deutsche Recht sagt: Wir sollen euch nicht helfen. Unabhängig davon, dass es keinen Rechtsanspruch auf ein Kind gibt, erscheinen die Hürden zu hoch. Derzeit zwingen wir Wunscheltern dazu, ins Ausland zu gehen, wo sehr viele Menschen an ihnen verdienen, etwa Kliniken und Agenturen. Wir sollten daher rechtspolitisch darüber nachdenken, Leihmutterschaft eng reglementiert und unter staatlicher Aufsicht in Deutschland zur Verfügung zu stellen.

Dr. Marko Oldenburger, Fachanwalt für Familien- und Medizinrecht in Hamburg privat

Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf sagt sinngemäß, es sei bevormundend, Frauen vor etwas zu schützen, vor dem sie gar nicht geschützt werden wollen.

Sehe ich genauso. Wenn eine Frau selbstbestimmt sagt: Ich weiß, was ich tue, ich kenne die Risiken und möchte trotzdem für Andreas und Martin ein Kind austragen, dann halte ich das Argument, man verletze damit ihre Würde, für fragwürdig. Das passt nicht zu unserem Frauenbild. Schutzstaatliches Handeln kann nicht immer eigenverantwortliche Entscheidungen ersetzen.

Wäre es denn rechtlich überhaupt möglich, die Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren?

Ein von der vorherigen Bundesregierung eingesetztes Expertengremium hat gesagt: Ja, das wäre möglich. Es besteht verfassungsrechtlich aber keine Pflicht, es einzuführen. Das Thema ist komplex und scheint derzeit nicht konsensfähig.

In England und Wales sind Leihmütter legal und die Vermittlung läuft über staatliche Stellen. Wäre das ein Weg für Deutschland?

Unbedingt. Das würde viele Vorwürfe und Bedenken aushebeln, weil der Staat seinen Schutzauftrag erfüllt und in eine Balance mit den Freiheitsrechten von Wunscheltern und Leihmüttern bringt.

Warum gehen deutsche Paare eigentlich nicht nach England?

Weil die Gesetze nur für ihre eigenen Staatsangehörigen gelten. Griechenland macht es noch mal anders und lässt Leihmutterschaft auch für nicht griechische Staatsangehörige zu, wenn sie einen dauerhaften Aufenthalt in Griechenland haben.

Also landen viele für viel Geld in den USA.

Die USA sind offen für alle Staatsangehörigen und es herrscht dort auf Grundlage gesetzlicher Regelungen eine maximale Transparenz und Fairness. Allein die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine Frau Leihmutter sein darf, die sind immens. Mandanten, die das machen, sagen: Okay, das ist für mich ethisch-moralisch gut vertretbar. Vor oder nach der Geburt bekommen die Wunscheltern eine amerikanische gerichtliche Entscheidung, die feststellt, dass die Leihmutter selbst keinen Mutterwillen hat, sondern die Wunscheltern die rechtlichen Eltern sind. Und diese Entscheidung ist in Deutschland meist anerkennungsfähig.

Was wäre die angemessene Bezahlung für eine Leihmutter?

Eine wichtige Frage. Es gibt in Großbritannien und Griechenland gesetzlich gedeckelte Aufwandsentschädigungen. Der Staat sagt: Ich will, dass es altruistisch ist, nicht kommerziell. Die Frau macht das selbstlos und aus Überzeugung, weil sie anderen helfen möchte. Aus meiner Sicht deckt eine Aufwandsentschädigung aber nicht alles ab. Die Frau ist über gut ein Jahr erheblich in ihrer privaten Lebensführung eingeschränkt. Die Frage ist: Bis wohin ist es ein Ausgleich für entgangene Lebensfreuden und Einschränkungen? Wann beginnt die Gewinnerzielungsabsicht? Diese Debatte müssen wir führen.

Wo liegt aus juristischer Sicht die rote Linie?

Es besteht ein Kommerzialisierungsverbot. Wir dürfen nicht mit Teilen des menschlichen Körpers Geld verdienen, also etwa Organhandel betreiben. Dass das mit dem Austragen eines Kindes vergleichbar ist, bezweifle ich. Die große Gefahr ist aber vor allem, dass Dritte, etwa private Agenturen, sich an dem hohen Leidensdruck der Wunscheltern bereichern und Frauen zu diesen Schwangerschaftsdienstleistungen drängen. Das muss verhindert werden.

Haben Sie je erlebt, dass eine Leihmutter das Kind behalten wollte?

Nein. Das hängt auch damit zusammen, dass die eigene Mutterschaft gar nicht gewünscht ist. Die Leihmutter hat keine Absicht, ein Kind zu zeugen, und will auch keine eigene Verantwortung tragen, sondern unterstützen.