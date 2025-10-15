Fehlende Privatsphäre, defekte Duschen und ausgefallene Heizungen: Die Lebensbedingungen in der Flüchtlingsunterkunft in der Schlachthofstraße (Hamburg-Neuland) standen in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik. Am Sonntag kam es erneut zu Protesten vor Ort. Der Sicherheitschef alarmierte die Polizei und meldete eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 150 Personen – doch vor Ort zeigte sich ein anderes Bild, das nun Konsequenzen hat.















