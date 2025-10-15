mopo plus logo
Rund 200 Menschen haben sich zu einer Demonstration vor der Flüchtlingsunterkunft versammelt.

Rund 200 Menschen versammelten sich am Sonntag zu einer Demonstration vor der Flüchtlingsunterkunft. Foto: André Lenthe

paid„Wie Tiere“: Flüchtlings-Protest vor Unterkunft – Sicherheitschef ausgetauscht

Fehlende Privatsphäre, defekte Duschen und ausgefallene Heizungen: Die Lebensbedingungen in der Flüchtlingsunterkunft in der Schlachthofstraße (Hamburg-Neuland) standen in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik. Am Sonntag kam es erneut zu Protesten vor Ort. Der Sicherheitschef alarmierte die Polizei und meldete eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 150 Personen – doch vor Ort zeigte sich ein anderes Bild, das nun Konsequenzen hat.







