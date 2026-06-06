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Scientology

Früher hatte Scientology in Hamburg rund 1000 Anhänger, jetzt sind es nur noch 300, sagt der Verfassungsschutz. Der Scientology-Sitz ist an der Domstraße. Foto: picture alliance / ABBfoto

paidWie Scientology mithilfe von Tarnorganisationen neue „Gläubige“ ködert

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Scientology – nur noch ein Thema für die Geschichtsbücher? Diesen Eindruck konnte die Mitteilung des Bundesamts für Verfassungsschutz erwecken: Scientology habe an Relevanz verloren und werde daher nicht mehr als „bundesweiter, eigenständiger Phänomenbereich fortgeführt“. Im Bundesverfassungsschutzbericht hat Scientology damit kein eigenes Kapitel mehr wie Rechts- und Linksextremismus oder Islamismus. Entwarnung also? Nein, widerspricht Daniel Perband vom Hamburger Verfassungsschutz. Das Landesamt und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz werden Scientology weiter beobachten, denn von der selbst ernannten „Kirche“ gehe nach wie vor eine Gefahr für die Demokratie aus.


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