Kein Konflikt polarisiert so sehr wie der Krieg in Israel und Gaza. Die Debatte entzweit Familien, Freunde und Kollegen. Wie kommen wir da wieder raus? Und lässt sich über einen Krieg überhaupt sachlich streiten? Die MOPO fragte bei Silke Freitag (53) nach. Die Hamburger Psychologin arbeitet als Mediatorin in Organisationen, die über den Krieg in Konflikte geraten sind. Sie sagt: Wir müssen von der „Entweder oder“- in eine „Sowohl als auch“-Haltung gelangen.

MOPO: Frau Freitag, Sie haben gezögert, dieses Interview zu führen. Warum?

Die Debatte um den Krieg in Israel-Gaza ist seit Monaten derart aufgeheizt, dass manchmal schon ein einziges missverständlich formuliertes Wort ausreicht, um zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Ich möchte nicht zusätzlich verletzen oder gar zu einer weiteren Polarisierung beitragen.