Anfang März, der Krieg in der Ukraine hat gerade begonnen, geht in Hamburg-Altona ein Handy verloren. Zwei Monate später dauert der Krieg noch immer an – und bei Marlin Ernst wird ein Päckchen abgegeben. Darin befindet sich: Ihr Handy, das zwischenzeitlich eine Reise ins Kriegsgebiet unternommen hat.

Als Russland Ende Februar die Ukraine angriff, stand für Marlin Ernst fest: Sie möchte nicht untätig zusehen. Um Hilfspakete für Betroffene zu packen, meldete sich die 35-Jährige deshalb als Freiwillige bei dem gemeinnützigen Verein Hanseatic Help. Als Marlin am 5. März dabei war, Medikamente zu verpacken, fiel ihr auf: Mein Handy ist weg! Sofort begann in der Lagerhalle am Fischmarkt eine Suchaktion – die erfolglos blieb. „Meine Hoffnung war, dass das Handy unter einer Palette liegt und bald wieder auftaucht”, erzählt Marlin der MOPO.

Von Hamburg nach Lwiw: Handy reist 1.300 Kilometer ins Krisengebiet

Womit sie nicht gerechnet hat: Das Telefon tauchte tatsächlich in einer Lagerhalle auf – allerdings im rund 1.300 Kilometer entfernten Lwiw in der West-Urkaine (dt. Lemberg). Unter der Leitung von Taras Opyr wurden dort Ende März Hilfsgüter ausgepackt, darunter auch Medikamente aus Hamburg. In all dem Trubel lag plötzlich ein ausgeschaltetes Handy herum, das niemandem zu gehören schien. Es wurde aufgeladen, war jedoch durch einen PIN-Code gesperrt. Spracheinstellung: Deutsch.

Taras vermutete, dass es bei einer Lieferung von deutschen Freiwilligen vergessen worden war. Damit sie es bald wieder abholen konnten, legte er es in einen Safe. Doch Tage und Wochen vergingen, ohne dass sich jemand für das Handy interessierte. Als die Situation im humanitären Lager sich etwas beruhigte, packte Taras die Neugier – er inspizierte das Gerät aufs Neue.

Hamburger Handy in der Ukraine: Entscheidender Hinweis in Hülle entdeckt

Während ihm das Innenleben des Telefons verborgen blieb, lieferte die Hülle einen entscheidenden Hinweis: In ihr steckte die Mitgliedskarte eines Hamburger Fitnessstudios, ausgestellt auf den Namen Marlin Ernst. Taras begann eine Facebook-Recherche. Er fand ein Profil mit dem gleichen Namen und einem ähnlichen Foto – doch eine an Marlin gesendete Nachricht blieb unbeantwortet. Ihr Profil war inaktiv.

Aber ans Aufgeben war jetzt nicht mehr zu denken. Taras entschied, fünf Personen zu kontaktierten, die Kommentare auf Taras Profil hinterlassen hatten. Darunter war ein Bekannter, den Marlin über ihr Engagement beim Clubkinder e.V. kennt. „Es ist lustig: Über die Clubkinder landete ich bei Hanseatic Help und mein Handy in der Ukraine. Und auf dem gleichen Weg kam es auch zu mir zurück”, erzählt Marlin. Denn ihr Bekannter konnte den Kontakt herstellen. „Taras hat gefragt, wann ich das Handy abholen komme”, erinnert sich Marlin. „Als ich ihm erklärt habe, dass mein Handy die Reise ohne mich unternommen hat, war das Erstaunen groß!”

Doch Taras bestand darauf, Marlin ihr Handy zukommen zu lassen. Er übergab es einem Transporter, der aus dem Krisengebiet nach Berlin fuhr. Dort wurde das Telefon entgegengenommen und als Päckchen zurück nach Hamburg geschickt – inklusive einer Tafel ukrainischer Schokolade. Am 9. Mai hielt Marlin ihr Handy wieder in den Händen. „Es ist Wahnsinn, was Taras mitten im Krieg geleistet hat, um mir eine Freude zu machen”, sagt sie hörbar gerührt. Die Schokolade hat die Hamburgerin noch nicht gegessen – sie wird für einen besonderen Moment aufgehoben.