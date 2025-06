Die Grillsaison geht los! Und weil immer mehr Menschen zumindest weniger Fleisch essen wollen, testen wir heute vegane Bratwurst. Schon vor der Verkostung die erste große Überraschung: Wir haben in Hamburgs Läden so viele Produkte gefunden, dass der Wurst-Test wohl zum größten seiner Art wurde. 22 Markenprodukte und zwölf Eigenmarken landeten auf dem Grill vom „Vegan Eagle“ in Langenhorn. Wir verteilten null bis fünf Sterne – die niedrigste Punktzahl bekamen gleich mehrere Produkte.