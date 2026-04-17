Wie lebt es sich mit der ständigen Bedrohung durch Putin?

In der litauischen Hauptstadt Vilnius sind die deutschen Soldaten der Panzerbrigade 45 allgegenwärtig. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in dieser Woche auf einer Reise durchs Baltikum den Stützpunkt besucht. Die MOPO begleitete die Delegation und sprach vor Ort mit Menschen darüber, wie es sich anfühlt, wenn die Bedrohung durch Russland so nah ist – und wie sie auf die deutsche Brigade schauen.

„Die Brigade gibt uns mehr Stärke“

ann-christin busch

Monica (32), Journalistin: „Ich bin sehr dankbar, dass die Deutschen hier in Litauen sind. Die Brigade gibt uns mehr Stärke hier, sollte der Krieg zu uns kommen. Ich selbst engagiere mich freiwillig im ,Litauischen Schützenbund‘, das ist eine Art Paramilitär, das im Verteidigungsfall beim Schutz des Landes helfen soll. Wir haben fast 20.000 Mitglieder. Jeder kann dabei sein, von der älteren Dame, die Suppe ausgibt, bis zum jungen Mann, der lernt, wie man eine Waffe benutzt. Ich helfe dabei, gegen die Verbreitung von Desinformationen vorzugehen.“

„NATO-Länder ziehen an einem Strang“

ann-christin busch

Andrius (33), Gerichtsmitarbeiter: „Ich glaube, es ist hilfreich, dass die Deutschen hier in Litauen sind. Es zeigt, dass alle NATO-Länder an einem Strang ziehen. Über den Krieg in der Ukraine mache ich mir im Alltag keine großen Gedanken, er ist viel zu abstrakt. Wir können als Bürger sowieso nicht viel tun.“

„Bei Feuerwerk habe ich Angst, dass der Krieg bei uns ist“

ann-christin busch

Migle (29), Account-Managerin: „Ich hatte Panik, als ich vom Ausbruch des Krieges in der Ukraine gehört habe. Anfangs konnte ich kaum schlafen. Immer wenn ein Feuerwerk irgendwo losgeht, habe ich Angst, dass jetzt der Krieg bei uns ist. Inzwischen lese ich keine Nachrichten mehr, das hilft. Zur Stationierung der deutschen Panzerbrigade in Litauen habe ich keine Meinung.“