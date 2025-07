Ein Hauch von Monopoly in Hamburg: In den Harburger Bergen wurde jetzt eine Straße im Internet versteigert. Seitdem sind die Anwohner in Aufregung – können sie demnächst nicht mehr ohne Wegzoll von ihren Grundstücken? Und warum lässt die Stadt Hamburg zu, dass ein abgebrühter Abzocker einfach eine Straße versteigert?