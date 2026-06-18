In Mailand und Rom boomen sie schon: Kleine Läden, die frisch gemachte Nudelgerichte zum Mitnehmen verkaufen. Jetzt kommt das Konzept nach Hamburg.

Auf die Schnelle eine Portion Pasta essen – aber trotzdem frisch zubereitet. Das ist die Idee von Hamburgs erster Pasta-Bar. Das kleine Lokal in der City bietet verschiedene Nudelsorten und -soßen zum Mitnehmen an, ohne langes Warten. Am 20. Juni wird die offizielle Eröffnung gefeiert. Die MOPO hat mit der Inhaberin gesprochen.

„In italienischen Großstädten ist dieses Konzept schon sehr gefragt“, sagt Eleonora Piu. Die Gastronomin kommt selbst aus Sardinien, ist vor kurzem mit dem „Little Big Pasta“ in der Gerhofstraße 32 (Neustadt) gestartet, Hamburgs erster Pasta-Bar.

Nudelgerichte to go: „Little Big Pasta“ eröffnet in Hamburgs Innenstadt

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Hier gibt es selbst gemachte Nudeln, wie Spaghetti und Rigatoni, und zehn verschiedene Soßen zur Auswahl – „to go“. „Wir machen alles selbst. Unser Nudelteig besteht nur aus italienischem Bio-Hartweizengrieß und Wasser.“ Auch Ravioli und Gnocchi stehen auf der Karte.

„Bestseller sind die Carbonara und die Cacio e Pepe mit Pecorino und Pfeffer“, so Piu. Es gibt aber auch Pasta alla Norma mit Aubergine, Tomate und gesalzenem Ricotta, auch eine Soße mit Trüffelpaste oder veganes Pesto mit Rucola (ab 8,50 Euro).

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Der Gast kann aus verschiedenen Nudelsorten auswählen. Little Big Pasta

In wenigen Minuten sei das Gericht fertig zum Mitnehmen: „Die Idee ist, etwas Schnelles anzubieten, was aber trotzdem gut ist. Man kann sich damit auch am Gänsemarkt oder am Jungfernstieg hinsetzen“, so Eleonora Piu.

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Die 53-Jährige betreibt außerdem das Restaurant „Little Cortile“ am Eppendorfer Weg (Eimsbüttel). Das „Little Big Pasta“ eröffnet sie gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Mann: „Mein Bruder und ich haben vorher extra noch einen Pasta-Crashkurs in Mailand gemacht“. In Zukunft sei für die Nudelgerichte auch ein Lieferservice geplant.