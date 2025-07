Es ist nur ein altes, vergilbtes Schulbuch. Doch für Wayne und Kim Estes ist es ein Schatz. Das Physikbuch ihrer Mutter Erika, das mit ihr zusammen den Holocaust überlebte und bis an ihr Lebensende an ihrer Seite war. Am Donnerstag überreichten die beiden Geschwister, die extra aus den USA angereist waren, das Buch der Israelitischen Töchterschule. Dort wurde jetzt die neue Dauerausstellung eröffnet.

„Wir verdanken dieser Schule unser Leben“, sagt Wayne Estes. Denn wenn die Klassenlehrerin seiner Mutter Erika, die damals noch Freundlich mit Nachnamen hieß, sich nicht 1938 nicht dafür eingesetzt hätte, dass ihre 16-jährige Schülerin auf einen Kindertransport nach England konnte, dann wäre Erika genau wie ihre Eltern in Auschwitz ermordet worden.