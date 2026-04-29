Wie ein Komet: Deutschlands Stars verneigen sich vor Udo Lindenberg

Der Panikrocker wird am 17. Mai 80 Jahre alt und schon jetzt feiert Hamburg seinen Ehrenbürger mit einem wahren Udo-Festival. Am Mittwoch kamen Stars wie Thomas D und BossHoss in die Astor-Filmlounge in der HafenCity, wo Udo das erste Exemplar des Tribute-Albums „We love Udo“ überreicht wurde. Und der Jubilar? Nuschelte hocherfreut.

„Ist ja noch früh am Morgen“, ließ Udo das Publikum gegen 17 Uhr wissen: „Bin gerade aus dem Bett gefallen, gerade aus der Frischhaltefolie raus.“ Aber geehrt fühle er sich, dass so viele Künstler – von seinem musikalischen Ziehsohn Jan Delay über Ina Müller und Tokio Hotel bis zu seiner persönlichen Entdeckung „Deine Kusine“ – zu seinem 80. Geburtstag seine Songs auf dem Album neu interpretiert haben.

Ina Müller, Bill Kaulitz, Max Giesinger & Co. interpretieren Udos Hits neu

Jeder der 20 Tribute-Künstler bekam eine Liste von Vorschlägen (Udo hat 800 Lieder geschrieben!) und wählte selbst aus. Das Ergebnis: Superhits wie der „Komet“ stehen neben eher unbekannten frühen Werken.

Udo Lindenberg hält das neue Album „We love Udo“ hoch. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Udo Lindenberg hält das neue Album „We love Udo“ hoch.

Noch hat er nicht alles gehört, aber heute Nacht, verspricht Udo, „da hört das ganze Hotel mit.“ Hören lassen kann sich das Album tatsächlich: Inga Humpe haucht in bester Marilyn-Manier „Happy Birthday, Mister Panik-Präsident“, dann Ina Müller wie sie lasziv in „Bis ans Ende der Welt“ von der „Hochzeit im Panikmodus im Petersdom“ träumt, Bill Kaulitz, der mal wieder Deutsch singt: „Na und?“, ein Song, in dem Udo zu seiner eigenen Überraschung einem Mann eine Liebeserklärung macht.

Max Giesinger hat eine überaus radiotaugliche Version von „Ich lieb dich überhaupt nicht mehr“ vorgelegt und beweist Selbstironie: „Die Leute werden denken, endlich mal ein Song von mir mit einem guten Text.“

Udo Lindenberg gerührt: „Das ist der totale Flash“

Udo ist sichtlich gerührt: „Das ist absolut umwerfend und verheißungsvoll, ich ziehe sieben Hüte. Das ist der totale Flash, wie ihr daraus euren Sound und eure Storys gemacht habt.“

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Dann nuschelt der „Zeitzeuge der bunten Republik“ noch ein bisschen im Udo-Style aus seinem Leben: In „Gronau an der Donau vom Himmel gefallen ins Doppelkornfeld“. Rockstar war schon früh der Berufswunsch: „Konto immer brechend voll.“

„Udoversum“ im Stilwerk wird eröffnet

Nach dem Launch des Tribute-Albums geht es am Abend für Udo noch weiter: Im Stilwerk wird um 20 Uhr das „Udoversum“ für geladene Gäste eröffnet. Ab Donnerstag können sich alle Fans die Ausstellung mit Stücken aus Udos Leben anschauen.

Florian Quandt Udo Lindenberg in der neuen Ausstellung „Udoversum“ im Stilwerk. Udo Lindenberg in der neuen Ausstellung „Udoversum“ im Stilwerk.

Florian Quandt Auch Dragqueen Olivia Jones war unter den Promi-Gästen. Auch Dragqueen Olivia Jones war unter den Promi-Gästen.

Florian Quandt Der „Udoversum“-Schriftzug im Stilwerk. Der „Udoversum“-Schriftzug im Stilwerk.

Florian Quandt Im „Udoversum“ sind auch zahlreiche Plattencover ausgestellt. Im „Udoversum“ sind auch zahlreiche Plattencover ausgestellt.

Florian Quandt Zu den Exponaten gehört die Lederjacke, die Udo Lindenberg 1987 DDR-Staatschef Erich Honecker schenkte. Ab Donnerstag können sich alle Fans die Ausstellung mit Stücken aus Udos Leben anschauen.

Florian Quandt Eine Besucherin betrachtet eines von Udos Bildern. Eine Besucherin betrachtet eines von Udos Bildern.

Florian Quandt Auch ein Bühnen-Prop mit Putin-Kopf gehört zu Udo Lindenbergs skurrilen Show-Requisiten. Auch ein Bühnen-Prop mit Putin-Kopf gehört zu Udo Lindenbergs skurrilen Show-Requisiten.

Stephanie Lamprecht Die Ausstellung „Udoversum“ im Stilwerk. Ab Donnerstag können sich alle Fans die Ausstellung „Udoversum“ anschauen.

Bevor der zweite Teil des Abends beginnt, hat der fast 80-jährige Panik-Patriarch noch einen guten Rat an den Nachwuchs: „Lange schlafen, bisschen saufen. Und seid schön verrückt.“