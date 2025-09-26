mopo plus logo
Wandse

Kurz vor ihrer Mündung in die Außenalster wird die Wandse zum Eilbekkanal. Foto: dpa

  • Wandsbek

paidWie ein Ausflug aufs Land, aber mitten in Hamburg

Nicht weit von viel befahrenen Straßen, von Gewerbe- und Wohngebieten, zeigt sich Wandsbek von einer ganz anderen Seite. Idyllisch, grün und ruhig. Für Radfahrer, Spaziergänger und Sonnenanbeter ist der Weg an der Wandse entlang wie ein Ausflug aufs Land. Auf 25 Kilometern schlängelt sich der kleine Fluss von der Quelle in Schleswig-Holstein bis zur Mündung in die Alster. Wir sind ein Teilstück entlanggeradelt und haben unterwegs auch den umgestalteten Eichtalpark, Hamburgs ersten Klimapark, besucht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

