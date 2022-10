Hamburgs Müllabfuhr könnte bald einen weiteren Job übernehmen

Tagein, tagaus fährt die Müllabfuhr durch Hamburgs Straßen und sammelt unsere Abfälle ein. Doch die Wagen der Stadtreinigung könnten bald noch einen anderen Nutzen haben: die Straßen auf Schäden untersuchen.

Wie der NDR berichtet, haben SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft die Vision einer Multi-Tasking-Müllabfuhr. Demnach schlagen sie in einem gemeinsamen Antrag vor, die Fahrzeuge der Stadtreinigung mit Digitalkameras auszustatten, damit sie bei ihren Fahrten durch die Stadt die Fahrbahnen scannen. So könnten sie Schlaglöcher, Risse im Asphalt und andere Fahrbahnschäden registrieren.

Bisher untersuchten teure Messwagen die Straßen auf Schäden

Bisher war das laut NDR-Bericht die Aufgabe von teuren Messwagen, die alle zwei Jahre die Straßen auf Schäden untersuchten. Da in den vergangenen Jahren aber viele Straßen saniert worden seien, sollten die Messwagen nur noch alle vier Jahre eingesetzt werden, heißt es im Antrag für die nächste Sitzung der Bürgerschaft.

SPD und Grüne: sanieren statt sparen

Beide Fraktionen versichern aber: Man wolle das Geld nicht sparen, es soll in weitere Straßensanierungen fließen. Auch die Hamburger CDU ist bei dem Vorschlag mit an Bord – solange die Qualität der Messungen stimme.

So ganz neu ist diese Idee im Übrigen nicht: In einigen Städten und Gemeinden Deutschlands, etwa im Landkreis Ostholstein, scannen die Müllabfuhren schon erfolgreich die Straßen.