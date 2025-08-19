Asterix und Obelix: Damit hat alles angefangen. Als Kind liebte Rainer Ukat die Geschichten der rebellischen Gallier. Irgendwann fing er an, die Comics weiterzuverkaufen, stockte damit sein Taschengeld auf, später wurde aus dem Hobby ein Beruf. Ukat stieg in den Online-Handel ein. 2013 machte er dann sein beliebtes Geschäft in der Neuen Straße 36 in Harburg auf: „Racing Rainer“. Doch damit ist nun nach mehr als zehn Jahren Schluss – so ganz freiwillig allerdings nicht.





