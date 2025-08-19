mopo plus logo
Comicladen von außen

Rainer Ukats Comic-Laden muss nun schließen – und das aufgrund der Bürokratie! Foto: / Florian Quandt

  • Harburg

paidWie die Bürokratie diesen beliebten Comichändler seinen Laden kostete

Asterix und Obelix: Damit hat alles angefangen. Als Kind liebte Rainer Ukat die Geschichten der rebellischen Gallier. Irgendwann fing er an, die Comics weiterzuverkaufen, stockte damit sein Taschengeld auf, später wurde aus dem Hobby ein Beruf. Ukat stieg in den Online-Handel ein. 2013 machte er dann sein beliebtes Geschäft in der Neuen Straße 36 in Harburg auf: „Racing Rainer“. Doch damit ist nun nach mehr als zehn Jahren Schluss – so ganz freiwillig allerdings nicht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

