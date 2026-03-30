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Ein Blick auf den Hamburger Hafen. Der Iran-Krieg hat Folgen für Hamburgs Hafen und Logistik.

Ein Blick auf den Hamburger Hafen. Der Iran-Krieg hat Folgen für Hamburgs Hafen und Logistik. Foto: IMAGO/Markus Matzel

paidWie der Iran-Krieg Hamburgs Hafen und Lieferketten unter Druck setzt

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Was wie ein ferner Krieg wirkt, trifft auch Hamburg: in den Hafen, die Logistik, Lieferketten. Raketenangriffe haben die Energieinfrastruktur im Iran und in Katar schwer beschädigt, die Straße von Hormus ist für Schiffe nur noch unter hohem Risiko passierbar. Durch die Meerenge läuft rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggas-Handels. Wird die Passage unsicher, steigen Transport-, Versicherungs- und Energiekosten. Was Branchen erwarten.


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