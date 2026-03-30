Was wie ein ferner Krieg wirkt, trifft auch Hamburg: in den Hafen, die Logistik, Lieferketten. Raketenangriffe haben die Energieinfrastruktur im Iran und in Katar schwer beschädigt, die Straße von Hormus ist für Schiffe nur noch unter hohem Risiko passierbar. Durch die Meerenge läuft rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggas-Handels. Wird die Passage unsicher, steigen Transport-, Versicherungs- und Energiekosten. Was Branchen erwarten.





