USA bis China: Die ganze Welt berichtet über den Hamburger Wolf

Ein Wolf mitten in der Großstadt – da ist nicht nur in Hamburg eine Sensation. Weltweit berichten die Zeitungen über das außergewöhnliche Ereignis. Die MOPO hat die Pressestimmen zusammengesucht.

„Frau mitten am Tag von Wolf ins Gesicht gebissen – neben einem Ikea-Haus“, schreibt die französische Tageszeitung „Ouest-France“ aus der Bretagne und stellt den Tatort neben dem Möbelhaus in Altona dabei in den Vordergrund der Berichterstattung. Am Ende sei das Tier mit einem Lasso „aus einem künstlichen See mitten in der Stadt“ gezogen worden. Gemeint ist die Alster.

Von Frankreich bis in die USA: So berichtet die internationale Presse über den Wolf in Hamburg

„Wolfs-Attacke mitten in der Stadt Hamburg”, titelt die Regionalzeitung „Vosges Matin“ aus den Vogesen. Eine Frau in den Sechzigern sei angegriffen worden, als sie versuchte, das Tier zu vertreiben.

„Wolf beißt Frau in Hamburg: Tier von Polizei eingefangen“, heißt es im luxemburgischen „Tageblatt“ mit Standort Esch-sur-Alzette. Die genauen Hintergründe des Vorfalls, bei dem eine Frau verletzt wurde, seien noch unklar.

„Wolf biss Frau in Hamburger Einkaufspassage“, schreibt die österreichische Online-Seite Nachrichten.at. In Deutschland sei Behördenangaben zufolge erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder im Nachbarland ausgebreitet habe.

Das schwedische Boulevardblatt „Aftonbladet“ berichtet über den „Wolf-Schock in Hamburg“ und dass das Tier „in einen Zoo gebracht wurde, wo über seine Zukunft entschieden wird“.

„Schock“ und „Schrecken“: Zeitungen auf der ganzen Welt berichten über den Wolf in Hamburg

„Schock nach Wolfs-Attacke in belebter Einkaufszone von deutscher Stadt“, so die Überschrift der britischen Tageszeitung „Independent“. In dem dazugehörigen Artikel geht es um die Frage, ob das Jungtier bei seinem Eindringen in die Großstadt auf der Suche nach einem neuen Revier gewesen sein.

„Wolf beißt Frau in Shopping-Center von Deutschlands zweitgrößter Stadt“, lautet die Überschrift bei der US-amerikanischen „Washington Post“. Die Behörden hätten den Vorfall bestätigt, der den ersten Wolfs-Angriff seit 1998 in Deutschland darstelle.

Unter der gleichen Überschrift berichtet auch „U.S. News & World Report“ und behandelt den Vorfall dabei als historisches Ereignis im Kontext der Wolfsrückkehr nach Deutschland.

Selbst chinesische Medien berichten über den Wolf in Hamburg

Die argentinische Zeitung „La Nación” berichtet unter der Überschrift „Wolf beißt Frau in Einkaufszentrum“ über den Vorfall in der Hansestadt und bringt die Sache in Zusammenhang mit der geplanten Legalisierung der Wolfsjagd in Deutschland, die vergangene Woche im Bundestag beschlossen wurde.

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Selbst chinesische Zeitungen berichten über den Hamburger Wolf. Die in Hongkong ansässige „China Review News“ schreibt über den „Schrecken im Einkaufsviertel“, bei dem eine Frau nach einem Wolfsbiss angeblich „blutüberströmt ins Krankenhaus“ eingeliefert worden sei.