mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Luftaufnahme des Hafen Hamburg mit Elbe, Elbphilharmonie, Speicherstadt, Hafen City, Container Terminals, Landungsbrücke

Blick über Hamburg und den Hafen. Foto: IMAGO / imagebroker

  • Steinwerder

Wichtige Verkehrsader in Hamburg an zwei Wochenenden komplett gesperrt

kommentar icon
arrow down

Autofahrer aufgepasst: Wegen geplanter Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke am kommenden Wochenende voll gesperrt. Es bleibt jedoch nicht bei der einen Sperrung.

Die erste Vollsperrung beginnt am kommenden Freitag, 29. August, um 21 Uhr und endet um 5 Uhr am Montagmorgen, wie die Hamburg Port Authority am Dienstag mitteilte. Eine Woche später wird die Maßnahme wiederholt: Auch hier wird die Köhlbrandbrücke ab 21 Uhr am Freitag, 5. September, bis Montag um 5 Uhr gesperrt.

Umleitungen sind ausgeschildert

Während dieser Zeit werden Autofahrer in Fahrtrichtung Westen über die U30 umgeleitet. Diese Umleitung verläuft wie folgt: Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße.

Die Köhlbrandbrücke (Archivbild) Christian Charisius/dpa
Der Lkw-Verkehr macht der Köhlbrandbrücke zu schaffen.
Die Köhlbrandbrücke (Archivbild)

Das könnte Sie auch interessieren: Nach „Jupiter“-Aus: Warum passiert in dem Ex-Karstadt seit Monaten nichts?

Wer in Fahrtrichtung Osten unterwegs ist, sollte indes auf die U40 ausweichen: Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test