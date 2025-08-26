Wichtige Verkehrsader in Hamburg an zwei Wochenenden komplett gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Wegen geplanter Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke am kommenden Wochenende voll gesperrt. Es bleibt jedoch nicht bei der einen Sperrung.

Die erste Vollsperrung beginnt am kommenden Freitag, 29. August, um 21 Uhr und endet um 5 Uhr am Montagmorgen, wie die Hamburg Port Authority am Dienstag mitteilte. Eine Woche später wird die Maßnahme wiederholt: Auch hier wird die Köhlbrandbrücke ab 21 Uhr am Freitag, 5. September, bis Montag um 5 Uhr gesperrt.

Umleitungen sind ausgeschildert

Während dieser Zeit werden Autofahrer in Fahrtrichtung Westen über die U30 umgeleitet. Diese Umleitung verläuft wie folgt: Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße.

Die Köhlbrandbrücke (Archivbild) Christian Charisius/dpa Die Köhlbrandbrücke (Archivbild)

Das könnte Sie auch interessieren: Nach „Jupiter“-Aus: Warum passiert in dem Ex-Karstadt seit Monaten nichts?

Wer in Fahrtrichtung Osten unterwegs ist, sollte indes auf die U40 ausweichen: Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm. (mp)