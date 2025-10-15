Wichtige Verkehrsader für zwei weitere Wochen voll gesperrt

Die Geduldsprobe für Autofahrer in Hamburg-Ottensen und Altona-Nord wird noch länger als bisher bekannt: Die Bauarbeiten am Lessingtunnel, der Eisenbahnüberführung über die Julius-Leber-Straße, ziehen sich länger hin als geplant. Zu der bereits angekündigten Vollsperrung kommt nun noch eine zweite hinzu.

Seit Anfang September saniert die DB InfraGO die Brückenkonstruktion. Dafür wird der Autoverkehr im Bereich des Lessingtunnels seit dem 6. September einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Zweite Vollsperrung des Lessingtunnels angekündigt

Um die Brückenverstärkung mit dem bestehenden Bauwerk zu verbinden, war bislang lediglich eine vollständige Sperrung der Julius-Leber-Straße vom 17. November bis 1. Dezember vorgesehen.

Nun kommt ein weiterer Zeitraum hinzu: Bereits von Samstag, 18. Oktober, bis Samstag, 1. November, muss die Straße ebenfalls voll gesperrt werden. Nur so könne die Maßnahme wie geplant bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, heißt es von der Bahn.

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Lessingtunnel passierbar

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Bereich weiterhin passierbar – auch während der Vollsperrung. Radfahrende werden gebeten, aus Sicherheitsgründen abzusteigen und ihre Räder zu schieben. Das wurde am Montag und am Mittwoch von der Polizei akribisch kontrolliert.

Auch Arbeiten am Wochenende sind künftig nicht mehr ausgeschlossen. Die Deutsche Bahn bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmende um Verständnis für die Einschränkungen. (tst)