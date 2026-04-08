Wichtige U-Bahn-Linie erneut für Wochen gesperrt – das ist der Grund

Zwischen den U-Bahnhöfen Garstedt und Norderstedt wird wieder gebaut. Fahrgäste der U1 müssen deshalb bis zum 7. Mai Ersatzbusse nutzen.

Dieses Mal sollen bei den Bauarbeiten 2600 Schwellen zwischen den beiden Haltestellen auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein ausgetauscht werden, wie die Hochbahn bekannt gab. Bis zum 7. Mai müssen Fahrgäste zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt auf Ersatzbusse umsteigen. Die Fahrzeit auf der rund zwei Kilometer langen Strecke könne sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es.

U-Bahnlinie U1: Vierte Sperrung seit Anfang 2025

Es handele sich um den ersten umfassenden Schwellenwechsel seit der Inbetriebnahme der Strecke vor rund 30 Jahren. Allerdings ist es die vierte Sperrung der Strecke seit Anfang vergangenen Jahres.

Im Februar 2025 hatte es auf der U-Bahnlinie eine dreiwöchige Sperrpause zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll gegeben, um Schwellen und drei Weichen auszuwechseln. Ochsenzoll ist die Station südlich von Garstedt und liegt auf Hamburger Gebiet.

Im August vergangenen Jahres war der Abschnitt zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt drei Wochen gesperrt gewesen. Auch damals erneuerte die Hochbahn Gleise und Schwellen.

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Im Januar 2026 wurden nach Angaben der Hochbahn vier Weichen ausgetauscht und die Stromschienen angepasst. Der Abschnitt war allerdings nicht komplett gesperrt. Die Züge mussten das Gleis wechseln und konnten darum nur alle 20 Minuten fahren. (dpa)