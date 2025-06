Wichtige Straße wird saniert: Mehrere HVV-Buslinien werden umgeleitet

In der Andreas-Meyer-Straße wird gebaut – und mehrere Busse müssen dafür umgeleitet werden. Vom 6. Juni bis zum 11. Juni muss die Straße umfahren werden. Damit Sie ab diesem Freitag um 4 Uhr nicht planlos umherirren, hier ein Überblick.

Die Buslinien 120, 124 und 224 werden für die fünf Tage über den Moorfleeter Deich und Sandwisch umgeleitet. Dadurch entfallen alle Haltestellen in der Andreas-Meyer-Straße. Die Haltestelle Moorfleet wird in Richtung Hauptbahnhof/ZOB an die Ersatzhaltestelle Moorfleet (Feuerwehr) im Sandwisch verlegt.

Auch die Linie 220 ist betroffen – allerdings nur in Fahrtrichtung Schule Ochsenwerder. Diese beginnt während der Arbeiten an der Haltestelle Billwerder Bucht und fährt dann über Moorfleeter Deich und Sandwisch in Richtung Moorfleeter Feuerwehr. Die Haltestelle Andreas-Meyer-Straße (Mitte) wird dabei nicht befahren. Auf der Linie 524 endet der Bus am Mittag an der Haltestelle Moorfleet (Feuerwehr) und nicht wie bisher in Moorfleet.

Besonders umfangreiche Änderungen auf der Linie 230

Besonders umfangreich sind die Änderungen auf der Linie 230: In Richtung des S-Bahnhofs Mittlerer Landweg wird die Linie großräumig umgeleitet. An diesen Haltestellen stoppt der Bus nicht: Pinkertweg (Mitte), Bredowstraße (Mitte und Ost), Moorfleeter Straße (Süd), S-Bahnhof Billwerder Moorfleet, Moorfleet sowie Moorfleet (Châu-und-Lân-Straße). Fahrten Richtung S-Bahnhof Mittlerer Landweg starten für die fünf Tage an der Haltestelle Gewerbegebiet Moorfleet. Busse aus Richtung Billstedt enden bereits an der Bredowstraße (Mitte). Der Abschnitt zwischen Billwerder Moorfleet und Rungedamm (Nord) entfällt komplett.

Zusätzlich kommt es am 8. Juni ab 23 Uhr bis zum 9. Juni um 23 Uhr zu einer Sperrung der Linien 230 und 430 zwischen Rungedamm (West) und S Billwerder Moorfleet. Zwei Pendelbusse werden eingerichtet: Einer fährt zwischen U Billstedt und S Billwerder Moorfleet, ein weiterer verkehrt einmal täglich von S Mittlerer Landweg über das Gewerbegebiet Moorfleet direkt nach U Billstedt. Ab dem 11. Juni um 23 Uhr sollte die Straße wieder freigegeben werden. (mm)