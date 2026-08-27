Pendler müssen umplanen: Von Freitagabend bis Montagmorgen rollen keine Züge zwischen Hamburg und Ahrensburg. Welche Alternativen es gibt und worauf man achten sollte.

Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg an diesem Wochenende gesperrt. Von Freitagabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 2 Uhr fallen in diesem Abschnitt alle Züge der Linien RE 8, RE 80 und RB 81 aus, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sind unter anderem die Stationen Hasselbrook, Tonndorf und Rahlstedt.

Für Reisende wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ein Direktbus fährt zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof Hamburg (ZOB) und Ahrensburg. Zudem verkehren Busse mit Zwischenhalten zwischen Hasselbrook und Ahrensburg. Zwischen dem Hauptbahnhof und Hasselbrook können Reisende die S-Bahn nutzen.

In den Abend- und Nachtstunden kann es nach Angaben der Bahn vereinzelt zu weiteren Ausfällen auf den Streckenabschnitten bis Bargteheide, Bad Oldesloe oder Lübeck kommen. Die Bahn empfiehlt daher, vor Reiseantritt die aktuelle Verbindung in der Fahrplanauskunft zu prüfen. (dpa)