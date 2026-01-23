Wichtige Auszeichnung: Das ist der beste Club Hamburgs

Hamburgs vielfältige Musikszene: Der Clubaward 2025 vergibt Preise für Publikumsliebling, Nachwuchsförderung, bestes Festival und Co. – es kam eine stolze Summe zur Unterstützung der Hamburger Clubkultur zusammen.

Bei der Verleihung des Clubaward 2025 in Altona hat das Clubkombinat Hamburg den Liveclub „Hafenklang” zum besten Club des Jahres 2025 gekürt. Der Club räumt sogar doppelt ab: „Hafenklang” wurde auch für die beste Nachwuchsförderung geehrt. Als Lieblingsclub wählte das Publikum beim Online-Voting den Metal-Underground-Club „Bambi Galore” aus Billstedt.

Das könnte Sie auch interessieren: Das wird jetzt aus diesem Ex-Promi-Club in bester Lage

Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an HAYAT.Sounds (Beste Veranstalter), an das Klangkosmos Festival im „Knust” (Bestes Konzert des Jahres) sowie an den Verein Pastanaga für die beste Clubnacht auf der „MS Stubnitz”. Der Preis für das beste Festival ging an das „klein, aber fein 2025: Aalfest – am Aalhaus”, während „Turtur” als bester neuer Club ausgezeichnet wurde.

Sonderpreis ging an das Frauenmusikzentrum Hamburg

Der Sonderpreis ging an das Frauenmusikzentrum Hamburg, der Ehrenpreis an die Journalistin und Moderatorin Birgit Reuther. Die Millerntor Gallery wurde von einer Fachjury als beste Initiative in der Kategorie „Zukunft feiern” ausgezeichnet.

Die Vorsitzende des Clubkombinat Hamburg, Anna Lafrentz, sagte: „Clubs sind eine zentrale kulturelle Infrastruktur und machen Hamburg zu einem der wichtigsten Livemusik-Hotspots Deutschlands.” Gleichzeitig stehe die Szene weiterhin vor existenziellen Herausforderungen.

Clubaward zum fünfzehnten Mal vergeben

Der jährliche Clubaward wurde zum 15. Mal vergeben. Die Preise sind mit jeweils 1000 Euro dotiert und werden von der Behörde für Kultur und Medien gefördert. Zudem kam beim solidarischen Ticketing-System „ClubEuro” erneut eine sechsstellige Summe zur Unterstützung der Hamburger Clubkultur zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiez-Türsteher rastet aus und bewirft Partygast mit Aschenbecher

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda würdigte die Clubkultur als wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. Hamburgs Clubs stünden für Vielfalt, Teilhabe und eine klare Haltung gegen Diskriminierung, hieß es. Mit dem Clubaward wolle die Stadt die Szene auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unterstützen. (dpa/mp)