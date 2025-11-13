mopo plus logo
Der 20-jährige Shahriar J.

Mutmaßlicher Internetsadist: Dem 21-jährigen Shahriar J., besser bekannt als „White Tiger“, wird unter anderem Mord und dreifacher versuchter Mord vorgeworfen. Foto: Privat.

paid„White Tiger“: Jetzt wird auch gegen seinen Bruder ermittelt – Prozesstermin steht

Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Die Taten, die dem heute 21-jährigen Shahriar J. zur Last gelegt werden, sind verstörend und widerlich. Und jetzt wird der Fall noch unfassbarer. Denn wie die MOPO erfuhr, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen „White Tigers“ älteren Bruder. Derweil steht der Termin für den Prozessbeginn fest. Und die Anwältin von Shariar J. ist sich sicher: Mord kann ihrem Mandanten nicht nachgewiesen werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

