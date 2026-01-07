Sie zählt zu den bekanntesten Hamburger Strafverteidigern: Dr. Christiane C. Yüksel hat die Verteidigung des mutmaßlichen Internet-Sadisten Shahriar J. (21) alias „White Tiger“ übernommen. Im MOPO-Interview sagt sie, warum. Außerdem übt sie Kritik an Polizei und Staatsanwaltschaft und erklärt, weshalb ihr Mandant aus ihrer Sicht nicht das „Monster“ ist, für das manche ihn halten.

MOPO: Frau Yüksel, wie ich weiß, vertreten Sie grundsätzlich keine Nazis oder Pädophile. Im Fall Shahriar J. haben Sie das Mandat übernommen, obwohl dem Angeklagten vorgeworfen wird, Kinder missbraucht, ja gar getötet zu haben – verraten Sie hier nicht Ihre eigenen Grundsätze?

Im MOPO-Interview erklärt Christiane C. Yüksel, wieso sie sich entschied, Shahriar J. zu verteidigen