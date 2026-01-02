Das Aktenzeichen lautet 627 Ks 24/25 jug.: Obwohl 2026 kaum begonnen hat, steht schon jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit fest, dass dies der Prozess des Jahres sein wird. Die Rede ist vom Strafverfahren gegen den Deutschiraner Shahriar J. alias „White Tiger“. Am Freitag, 9. Januar, geht’s los. Bis zum 17. Dezember sind 82 Verhandlungstage angesetzt. Laut Anklage hat der 21-jährige Mann, der im Iran geboren wurde und bis zu seiner Inhaftierung bei den Eltern in Marienthal wohnte, via Internet 204 Straftaten begangen, darunter einen Mord und fünf versuchte Morde. Nach MOPO-Informationen hält ein psychiatrischer Gutachter Shahriar J. für unheilbar krank – aber trotzdem für schuldfähig.





