Viele der Opfer weltweit – und es sind Dutzende – haben seit Monaten darauf gewartet: Seit diesem Freitag wird dem 21-jährigen Deutschiraner Shahriar J., besser bekannt unter seinem Nickname „White Tiger“, der Prozess gemacht wird. Um 12 Uhr begann das Verfahren. Der ehemalige Medizinstudent, Mitglied des internationalen Sadistennetzwerks „764“, soll über Jahre gezielt psychisch labile Menschen in Internetforen kontaktiert, sich in ihr Vertrauen geschlichen und sie dann furchtbar gequält haben. Wie furchtbar, daran erinnerte gestern vor Prozessbeginn der Göttinger Anwalt Steffen Hörning, der eine 16-jährige Finnin vertritt, die als Nebenklägerin in dem Verfahren auftritt. Steffen Hörning betonte, es gehe seiner Mandantin seit langer Zeit sehr schlecht. Sabrina S. (Name geändert) sei „eingebunden in ein engmaschiges Setting, wird behandelt von Psychiatern und Psychotherapeuten, muss sich teilweise in stationäre Behandlung begeben und ist sehr angespannt im Hinblick auf den Prozessverlauf.“





