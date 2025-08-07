Die Mutter des 20-jährigen Deutsch-Iraners Shahriar J., der als „White Tiger“ bekannt wurde und dem unter anderem Mord vorgeworfen wird, hat nach MOPO-Informationen versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie die Strafverteidigerin des jungen Mannes der MOPO bestätigte, befand sich die Mutter kürzlich für eine Woche in psychiatrischer Behandlung, wurde dann aber entlassen. Nun hat sie einen Suizidversuch verübt.





