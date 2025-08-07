mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sein Vater zeigt ein Bild von Shahriar J. – dem 20-Jährigen, der aus seinem Jugendzimmer heraus einen Mord begangen und Jugendliche psychisch gequält haben soll.

Shahriar J.: Der 20-Jährige soll in Internetforen unter dem Pseudonym „White Tiger“ Kinder und Jugendliche gequält und einen 13-Jährigen in den Selbstmord getrieben haben. Foto: Olaf Wunder

paid„White Tiger“: Drama um die Mutter des Täters

kommentar icon
arrow down

Die Mutter des 20-jährigen Deutsch-Iraners Shahriar J., der als „White Tiger“ bekannt wurde und dem unter anderem Mord vorgeworfen wird, hat nach MOPO-Informationen versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie die Strafverteidigerin des jungen Mannes der MOPO bestätigte, befand sich die Mutter kürzlich für eine Woche in psychiatrischer Behandlung, wurde dann aber entlassen. Nun hat sie einen Suizidversuch verübt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test